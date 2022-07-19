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    首頁　>　新北市

    喊出當選即公開恩恩案資料 林佳龍：沒預設立場、盼回到理性討論

    代表民進黨參選新北市長的林佳龍表示，政府有責任提供真相，才能讓社會回到理性討論。（記者朱沛雄攝）

    代表民進黨參選新北市長的林佳龍表示，政府有責任提供真相，才能讓社會回到理性討論。（記者朱沛雄攝）

    2022/07/19 12:10

    〔記者周湘芸／新北報導〕高雄市台灣基進黨議員參選人張博洋，先前因恩恩案酸民進黨新北市長參選人林佳龍「腦袋都裝什麼」，引發爭議，基進黨昨天宣布解除張博洋黨職。林佳龍今出席活動受訪表示，政府有責任提供真相，才能讓社會回到理性討論，絕對不會誤會任何人，也沒有預設立場。

    林佳龍先前表示，若當選新北市長，第一件事就是公佈恩恩事件新北市府所有資料，被張博洋酸，「把這件事跟自己的選舉結合，我真的不知道這種人腦袋都裝什麼」，引發綠營支持者不滿，台灣基進黨昨天已宣布解除張博洋黨職。

    林佳龍今指出，任何新政黨成立都有目標、也有推出參選人才，這都是民主政治非常正向的發展，至於有關於黨內人事調整，都予以尊重。先前有關於恩恩案的發言引起社會關注，他特別在臉書發文，最關鍵的是大家目標一致，希望政府有公權力就該透明化，發生重大事件時提供完整資訊，只有在真相的基礎，才不會流於兩極化、情緒化，政府有責任扮演好這樣的角色。

    林佳龍表示，前幾天新北市長侯友宜舉辦法會，也沒有邀請恩恩爸爸跟相關的人，家屬被訪問時有提到覺得未受尊重，在這情形下他就有公開的說，若當選新北市長會在第一時間公開相關的資料檔案，包括錄音資料，就是為了讓社會回到比較理性討論，事實是什麼就讓它呈現，絕對不會誤會任何一個人，也沒有預設立場，才能夠加以檢討改進，不會再發生類似悲劇。

    被問到是否希望侯友宜要有誠信？林佳龍指出，這個事件不管是恩恩家人還是社會輿論，都認為新北市府有些反覆或不一致的地方，希望這些都能夠真實呈現事實真相，做為大家討論基礎。

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