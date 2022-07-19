鄭運鵬：蘇貞昌、游錫堃定傾囊相授 為新北打出好成績

立法院民進黨團幹事長鄭運鵬。（記者謝君臨翻攝）

2022/07/19 11:49

〔記者謝君臨／台北報導〕民進黨新北市長參選人林佳龍的競選團隊成形，由黨秘書長林錫耀擔任競選總部主委，立委吳秉叡擔任總幹事，並一度傳出邀請行政院長蘇貞昌擔任榮譽主委。對此，立法院民進黨團幹事長鄭運鵬認為，蘇貞昌、立法院長游錫堃都對新北非常熟悉，包含兩人在內的所有民進黨團隊都會傾囊相授，不會藏私，以最大力量為新北打出好成績。

鄭運鵬今（19）日於民進黨團記者會中回應媒體提問，對於林佳龍競選團隊人選發表看法。他說，民進黨在新北尋求執政是一直努力的目標，在確定提名林佳龍後，相信包含蘇院長、游院長和所有民進黨團隊都會傾囊相授，不會藏私。

他認為，選舉事務本來就有熟悉、資深等不同的經驗值，吳秉叡比蘇巧慧資深，由吳擔任總幹事是適當的，不管是在選舉經驗、在地熟悉度和廣度上，吳都是一時之選，且吳不但資深，也和羅致政一樣，都被認為有資格參選，大家一起協助林佳龍，是民進黨團結在新北勝選的象徵，絕對傾囊相授，全力以赴。

鄭運鵬指出，由秘書長林錫耀親征，直接擔任新北市競總主委，吳秉叡算是新北立委團隊的大哥大，由他擔任總幹事，這樣的職務安排是恰當的，這都和派系無關，表達的是民進黨整體會以最大力量，為新北打出好成績。

對於傳出林佳龍團隊邀請蘇貞昌擔任榮譽主委，鄭運鵬說，蘇有行政院長的職責和工作，相信他最好的輔選，就是把施政滿意度顧著，把目前政府成績做好，不論是在防疫、經濟和地方建設上，不會因為新北市我們是在野黨，就忽略它的發展。他認為，蘇最大的輔選，就是把這個工作做好。

民進黨團書記長陳歐珀則說，面對年底九合一大選，民進黨的策略是「雙北雙引擎、雙北雙箭頭」，盼團結打贏選戰，所有幹部都是在團結和諧的氣氛下，產生的最強組合，民進黨是團結的團隊，未來大家不分派系，讓全台灣在雙北帶動下贏得勝選。

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