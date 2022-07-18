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    「當選公布恩恩案」 林佳龍：追求真相不是為了批鬥

    林佳龍發文表示，關於「當選後公布恩恩案真相」，追求真相不是為了批鬥，而是為了不再犯同樣的錯。（資料照）

    林佳龍發文表示，關於「當選後公布恩恩案真相」，追求真相不是為了批鬥，而是為了不再犯同樣的錯。（資料照）

    2022/07/18 23:59

    〔即時新聞／綜合報導〕民進黨新北市長候選人林佳龍日前表示，若當選將公布「恩恩案」的真相，引發正反兩面議論。對此，林佳龍今日（18日）晚間在臉書貼出長文，解釋來龍去脈，也強調「追求真相，不是為了批鬥，而是為了不再犯同樣的錯。」

    林佳龍在臉書貼文表示，他對於這個事件原先跟大眾一樣，只是從旁關心，但他投入了選舉，要透過民主程序成為當權者，因此被問及相關事件時，他認為必須對人民展現立場，「追求真相，不是為了批鬥，而是為了不再犯同樣的錯。當體制必須被變革，我們就努力改革，讓制度為人服務，讓制度為道理服務。」

    關於前台灣基進新聞部主任張博洋對他的批評，林佳龍說，他完全沒有放在心上，相反的，他請台灣基進主席陳奕齊轉達張博洋，「希望他和一些基進的年輕朋友們能夠不斷的批判和自我批判，也樂於接受別人的批判。身為一個年輕時就衝撞體制的人，我很了解少年人面對社會不公不義的心情，我們衝撞，總是因為內心懷抱一點理想的火苗，這不該熄滅。」

    林佳龍認為，今天恩恩爸追求真相的過程，社會關心之所以該持續關心，不僅僅是因為同情，或者不讓他孤單，而是他不放棄追求真相的身影，不斷要我們看見體制的缺失，還有要權力者面對自己的價值觀，以及在私利和公益之間的拔河會做出怎樣的抉擇。

    林佳龍表示，恩恩案已經是我們無法忘記的不幸事件，台灣社會若能再次反思關於對「誠實」與「品格」的重視，台灣人的集體意識才能再向上提升，恩恩的離開也才能轉換成社會的大愛。

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