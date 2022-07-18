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    侯友宜與議員提名人拍競選照 林國春：選情樂觀審慎

    新北市長侯友宜今天與國民黨籍市議員提名人拍攝競選宣傳照。（國民黨新北市黨部提供）

    新北市長侯友宜今天與國民黨籍市議員提名人拍攝競選宣傳照。（國民黨新北市黨部提供）

    2022/07/18 18:57

    〔記者賴筱桐／新北報導〕國民黨籍的新北市長侯友宜今、明2天晚上與38位黨籍議員提名人拍攝競選宣傳照，侯友宜在傍晚5點半左右現身國民黨新北市黨部，但未受訪即上樓，現場不開放媒體採訪。外界認為，侯與議員選將合體拍照，象徵藍營新北母雞已就定位，將帶領小雞們全力衝刺，贏得年底勝選。

    由於侯友宜尚未鬆口將爭取連任，引發外界疑慮。對此，新北市議員林國春表示，一般而言如果沒有特別的意思或規劃，應該就是競選連任，所以侯也不用特地宣布，基本上把任期做完、做滿後，就會接續連任。

    談到新北市的選情，林國春認為，目前為止都是樂觀看待，但是要審慎處理，畢竟選民會睜大眼睛檢驗政績，做得好不好市民自有評斷；疫情期間不只有選舉，更應該把防疫工作做好，他認同侯友宜在疫情一開始，強烈建議中央實施入境普篩、廣篩及快篩，因為侯友宜的超前部署，中央很多動作或政策走在侯後面。

    針對民進黨新北市長提名人林佳龍的競選團隊成形，相較之下，侯友宜的競選團隊尚未成軍。林國春說，競選團隊不重要，候選人特質才重要，選舉是候選人在選舉，不是團隊在選，團隊當然有加分效果，但是平時的市政工作做好，根本不用什麼團隊。

    新北市議員劉美芳表示，侯友宜以擔任市長的要職為重，把市政擺在第一位；至於選情發展，現在很難講，例如恩恩案大家也不知道可以燒這麼久，距離投票日還剩下4個月，選戰會逐漸加溫，她相信市長會按照自己的期程與步驟打選戰，但選舉期間可能有突發狀況影響選情，侯友宜必須小心謹慎。

    新北市長侯友宜今晚與黨籍市議員提名人拍攝競選宣傳照。（國民黨新北市黨部提供）

    新北市長侯友宜今晚與黨籍市議員提名人拍攝競選宣傳照。（國民黨新北市黨部提供）

    新北市長侯友宜今晚與黨籍市議員提名人拍攝競選宣傳照。（國民黨新北市黨部提供）

    新北市長侯友宜今晚與黨籍市議員提名人拍攝競選宣傳照。（國民黨新北市黨部提供）

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