為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　新北市

    哥哥酒駕房子被查封 連累弟弟掏錢繳清善後

    唐男弟弟新北分署跟書記官「抬槓」後，代哥哥繳清酒駕、交通違規罰鍰與欠稅。（新北分署提供）

    唐男弟弟新北分署跟書記官「抬槓」後，代哥哥繳清酒駕、交通違規罰鍰與欠稅。（新北分署提供）

    2022/07/18 17:18

    〔記者王定傳／新北報導〕行政執行署新北分署強力執行酒（毒）駕及交通違規罰鍰等案件，其中，唐姓男子多年前因騎車酒駕被罰3萬多元，致房產被查封，但他的胞弟先透過電話質疑查封不合法，隔天又到新北分署與書記官「抬槓」，最後仍無奈替哥哥繳清酒駕、無照駕駛罰鍰及滯納已久的多筆房屋稅、地價稅共10萬餘元。

    新北分署指出，2010年間，唐姓男子（現年43歲）酒駕騎車被逮，挨罰3萬7500元，經多次移送桃園分署執行，僅徵起3467元，剩餘的3萬4033元，又於今年4月間移送新北分署執行。

    新北分署扣押唐男銀行存款無著後，囑託地政機關登記查封他坐落鶯歌區的1樓建物，唐男仍未處理，今年7月5日，書記官因此至現場張貼封條，唐男弟弟獲知後透過電話擴音表示，現場沒有警察會同查封，執行程序不合法。

    隔日上午9時許，唐男弟弟親至新北分署，要求書記官把前一日至現場查封人員均叫來供其質詢，以瞭解查封合法性，甚至脫口對書記官說神經病。

    書記官見狀嚴正表示，如不願代為處理，就到此為止，唐男胞弟才離座，至移送機關派駐新北分署服務處，繳清哥哥酒駕、無照駕駛罰鍰及滯納已久的多筆房屋稅、地價稅共10萬4000餘元，順便繳清尚未移送執行的交通違規罰鍰數萬元，以免將來建物再被查封。

    新北分署指出，唐男胞弟態度轉為溫和親切，向書記官透露其家人均對哥哥很不諒解，但無法改變其行為，只好幫忙善後。

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    男拒酒測罰63萬不繳透天厝被查封 老爸無奈出面代繳
    2022/03/14 19:21

    男拒酒測罰63萬不繳透天厝被查封 老爸無奈出面代繳
    男拒絕酒測房產被查封 連累阿姨掏錢幫繳清罰鍰
    2022/03/07 18:08

    男拒絕酒測房產被查封 連累阿姨掏錢幫繳清罰鍰

    四季沐夏｜高科核心 站前首選2-4房
    包租婆拒繳430次國道通行費 房產被貼封條火速繳清
    2021/12/23 16:45

    包租婆拒繳430次國道通行費 房產被貼封條火速繳清
    拒繳441筆罰單欠款12萬 300萬房地產慘遭查封
    2021/12/22 17:04

    拒繳441筆罰單欠款12萬 300萬房地產慘遭查封

    緩解長新冠症狀 國外研究2種食物最重要
    新北市今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播