哥哥酒駕房子被查封 連累弟弟掏錢繳清善後

唐男弟弟新北分署跟書記官「抬槓」後，代哥哥繳清酒駕、交通違規罰鍰與欠稅。（新北分署提供）

2022/07/18 17:18

〔記者王定傳／新北報導〕行政執行署新北分署強力執行酒（毒）駕及交通違規罰鍰等案件，其中，唐姓男子多年前因騎車酒駕被罰3萬多元，致房產被查封，但他的胞弟先透過電話質疑查封不合法，隔天又到新北分署與書記官「抬槓」，最後仍無奈替哥哥繳清酒駕、無照駕駛罰鍰及滯納已久的多筆房屋稅、地價稅共10萬餘元。

新北分署指出，2010年間，唐姓男子（現年43歲）酒駕騎車被逮，挨罰3萬7500元，經多次移送桃園分署執行，僅徵起3467元，剩餘的3萬4033元，又於今年4月間移送新北分署執行。

新北分署扣押唐男銀行存款無著後，囑託地政機關登記查封他坐落鶯歌區的1樓建物，唐男仍未處理，今年7月5日，書記官因此至現場張貼封條，唐男弟弟獲知後透過電話擴音表示，現場沒有警察會同查封，執行程序不合法。

隔日上午9時許，唐男弟弟親至新北分署，要求書記官把前一日至現場查封人員均叫來供其質詢，以瞭解查封合法性，甚至脫口對書記官說神經病。

書記官見狀嚴正表示，如不願代為處理，就到此為止，唐男胞弟才離座，至移送機關派駐新北分署服務處，繳清哥哥酒駕、無照駕駛罰鍰及滯納已久的多筆房屋稅、地價稅共10萬4000餘元，順便繳清尚未移送執行的交通違規罰鍰數萬元，以免將來建物再被查封。

新北分署指出，唐男胞弟態度轉為溫和親切，向書記官透露其家人均對哥哥很不諒解，但無法改變其行為，只好幫忙善後。

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