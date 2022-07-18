只因要不到100元 逆子竟將老母推下4樓摔死

38歲黃姓男子因向70歲周姓母親討100元吃飯錢被拒，竟把母親從住處4樓陽台推落致死。（資料照）

2022/07/18 16:55

〔記者王定傳／新北報導〕38歲黃姓男子，今年3月向70歲周姓母親討100元吃飯錢被拒，竟把母親從住處4樓陽台推落摔死，新北地檢署今依刑法殺害直系血親尊親屬罪嫌及違反家庭暴力防治法起訴黃男。

據了解，黃嫌多年前曾行搶土城一間銀樓，被路人與趕抵的警力逮獲；出獄後的黃嫌找不到工作，又染上酗酒惡習，便待在家中「啃老」，時常伸手要錢，與父母發生爭執，其母亦向法院聲請保護令獲准。

檢警調查，今年3月22日晚間8時許，黃嫌見到其母在陽台看對面公園景色之際，開口要100元吃飯錢，周婦盼望他能去找工作，黃嫌拒絕，2人發生爭執。

檢警調查，黃嫌先是撥打110報案，謊稱有民眾要跳樓自殺，需救護送醫，請派員前往處理，隨即把母親推下樓，經送醫急救仍不治死亡。

黃嫌在警詢時辯稱，其母曾出現輕生念頭，案發當天下午曾跨過陽台護欄想跳樓，他及時發現拉回，案發之際，母親身體跨過陽台，他因腰部舊傷，無法使力拉回母親，眼睜睜見母親墜樓，自己也難過不已。

警方則發現4樓住處的欄杆處沒有攀爬痕跡，且案發後黃男神情、態度不合乎常理，加上黃嫌言詞閃爍，說法前後矛盾，檢警攻破嫌犯心防，黃嫌在第一次製作偵查筆錄、法院羈押庭時均坦承犯行，但他事後又翻供否認犯行；檢方不採信，今日將他起訴。

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