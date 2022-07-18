保全聯手朋友強盜超商ATM 法官認「情輕法重」減刑

超商搶案發生後，警方當晚就在三峽逮捕劉姓主嫌、一名16歲少年及不知情的林姓白牌車司機。（資料照）

2022/07/18 14:20

〔記者王定傳／新北報導〕劉姓男子與朋友蔡姓保全「內神通外鬼」，計畫搶超商ATM，2人在去年12月間找來一名16歲少年，闖進新北市五股區一家超商趁補鈔時，持空氣槍強盜121萬元現鈔後逃逸，新北地院合議庭認為，劉、蔡2人犯案時未使在場人員受傷，贓款並未花用已追回，本案有情輕法重之感，根據刑法59條減刑後，依結夥三人以上攜帶兇器強盜罪，判處劉男3年10月徒刑、蔡男3年6月，可上訴。

檢警調查，任職於立保保全股份有限公司的蔡男與劉男是朋友關係，2人發現戒護電腦維護人員維修或保養自動櫃員機時，現場戒護人力單薄，可輕易接近並取得現金鉅款，認有機可乘，為增加人力及確保犯案順利，遂由劉男邀少年加入。

檢警調查，蔡男提供自動櫃員機維修工作日程及2把空氣槍交給劉男；去年12月14日下午4時許，劉男夥同少年在網路群組招攬搭乘白牌車，前往新北市五股區的一家超商，見工程師開始維修保養自動櫃員機時，認為時機成熟，夥同少年持槍殺進超商，以槍抵住蔡男下巴並壓制，蔡男則配合佯裝遭壓制。

檢警調查，劉男見另名吳姓保全欲上前救援，遂大喊「誰在動就開槍」，隨即強迫工程師開啟自動櫃員機暗鎖後，2人火速奪走裡面的現金121萬餘元，得手逃離現場。

警方獲報展開追捕，當晚7時許，在新北市三峽區中正路與中園路口處逮捕劉男及少年，並扣得空氣槍2把、作案衣物及犯罪所得現金121萬餘元；後來，警方針對蔡、劉2人的手機進行數位採證，才發現蔡男是本案內應核心共犯。

檢方認為2人在超商持槍強盜，並對在場保全及工程師施以強暴脅迫，惡性重大，嚴重危害社會安全秩序，建請從重量刑；至於少年部分則由少年法庭審理。

合議庭認為，劉、蔡2人犯案時未使在場人員受傷，與以暴行方式強盜財物犯罪情節有別，且2人坦承犯行，贓款並未花用已追回，縱量處2人加重強盜罪法定最低本刑，仍與該罪本欲處罰對象與惡性，及刑罰教化用意，顯有相當落差，有情輕法重之感，依刑法第59條之規定減輕其刑。

合議庭並認為，2人所為對人身自由、財產法益侵害非輕，亦危害社會治安，所為實應予嚴懲，但念及2人當時分別21歲及19歲，年紀甚輕，思慮及法治觀念淺薄，蔡男並無前科，被害人財產法益所受損害程度等情狀，判處上述徒刑。

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