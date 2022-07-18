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    首頁　>　新北市

    樹林民生公園天幕籃球場啟用 侯友宜：9處運動場所年底陸續完工

    新北市長侯友宜與三多國中籃球隊合影。（記者邱書昱攝）

    新北市長侯友宜與三多國中籃球隊合影。（記者邱書昱攝）

    2022/07/18 12:53

    〔記者邱書昱／新北報導〕新北市樹林民生公園的天幕籃球運動場今天啟用，新北市長侯友宜到場揭幕，現場也由曾奪下全國中正盃籃球冠軍的三多國中籃球隊開場。侯友宜說，上任三年多，蓋了36處的運動據點、22座天幕籃球場、14座運動中心，年底還有9座運動天幕及小型運動中心將完成，讓市民有好好運動的據點。

    樹林區長王坤南介紹，民生公園占地約4349平方公尺，早年和板橋區崑崙公園以沙崙大排為界，分屬兩個行政區域，經由新北市政府及地方民代多方協調，將兩個各自獨立的公園整併且增加更多可利用的空間，同時設置露天籃球場與表演廣場。

    侯友宜說，公園及綠地的改善一直是市府努力的施政方針，在區公所團隊不斷努力下，將原本露天的籃球場新設寬敞的天幕及亮麗的地坪，提供給市民朋友全天候的運動休閒場地，不用再擔心下雨沒地方打球的窘境。

    他也說，再加上未來周邊保安攤集區整體改善後，不但可以帶動地區的繁榮，也

    必成為當地的特色景點。

    王坤南補充，這次工程案總經費約1800萬元，為爭取中央體育署及新北市政府的補助款，工程從去年12月開工，並於今年6月如質如期完工啟用，讓居民朋友可以不再受天氣影響，盡情的享受運動所帶來的快樂。

    新北市長侯友宜與民意代表一起出席揭幕。（記者邱書昱攝）

    新北市長侯友宜與民意代表一起出席揭幕。（記者邱書昱攝）

    能夠遮風雨的天幕籃球場。（記者邱書昱攝）

    能夠遮風雨的天幕籃球場。（記者邱書昱攝）

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