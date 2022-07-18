侯友宜參加行動座談 議員追問是否連任：否則市政議題要重講

新北市長侯友宜到樹林參加行動治理座談會。（記者邱書昱攝）

2022/07/18 12:34

〔記者邱書昱／新北報導〕新北市長侯友宜今天上午到樹林區公所與里長進行座談，據統計樹林區里長反映案件共108件，至今已解除列管106件，執行達成率98％。會議後，無黨籍新北市議員陳世榮直接向侯詢問是否要連任？他說，如果沒有要連任，相關的市政議題又要再重講，希望能再連任，對此，侯友宜則是笑笑沒有回應。

樹林區長王坤南針對在地市政進行報告，他說，佳德路闢建工程完成後串聯樹林交通路網，讓山佳生活圈併三鶯文創整合計畫更為完善，鹿角溪公園及景觀萬坪公園等5座共融遊戲場及樹林生命紀念館相繼完工啟用，以及秘境公園「沐心池」完工。

他也說，樹林東昇圖書館都更案在辦理中，預計年底完成鄰地私地整合，未來將增加公共托老中心，活化土地資產、促進地區再發展。

有關3度流標的捷運樹林萬大線，據了解也將會順利發包。新北市議員廖宜琨表示，由於此次的招標與上次流標的金額相同，因此只要一家廠商投標即可，得知已有一家廠商有意願，所以會在7月26日開標，同時，要求相關替代道路要先動工。

另外，北園里長王仲卿建議柑園二橋上游興建攔水壩案，水利局表示，水環境整體空間發展藍圖規劃案目前已完成期中報告初稿作業，預計於今年底完成藍圖規劃後，倘決議納入柑園二橋水域營造計畫。

侯友宜致詞向各里長致謝，積極解決當地問題、反映里民需求，他說，今年度行動治理主要檢視列管事項執行情形，並了解還有哪些需改進之處，另外，也藉此機會感謝第一線公所同仁、里長，在防疫期間辛勤守護市民健康。

樹林區的里長也出席座談，聽取相關市政的進展報告。（記者邱書昱攝）

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