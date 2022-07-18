為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　新北市

    侯友宜參加行動座談 議員追問是否連任：否則市政議題要重講

    新北市長侯友宜到樹林參加行動治理座談會。（記者邱書昱攝）

    新北市長侯友宜到樹林參加行動治理座談會。（記者邱書昱攝）

    2022/07/18 12:34

    〔記者邱書昱／新北報導〕新北市長侯友宜今天上午到樹林區公所與里長進行座談，據統計樹林區里長反映案件共108件，至今已解除列管106件，執行達成率98％。會議後，無黨籍新北市議員陳世榮直接向侯詢問是否要連任？他說，如果沒有要連任，相關的市政議題又要再重講，希望能再連任，對此，侯友宜則是笑笑沒有回應。

    樹林區長王坤南針對在地市政進行報告，他說，佳德路闢建工程完成後串聯樹林交通路網，讓山佳生活圈併三鶯文創整合計畫更為完善，鹿角溪公園及景觀萬坪公園等5座共融遊戲場及樹林生命紀念館相繼完工啟用，以及秘境公園「沐心池」完工。

    他也說，樹林東昇圖書館都更案在辦理中，預計年底完成鄰地私地整合，未來將增加公共托老中心，活化土地資產、促進地區再發展。

    有關3度流標的捷運樹林萬大線，據了解也將會順利發包。新北市議員廖宜琨表示，由於此次的招標與上次流標的金額相同，因此只要一家廠商投標即可，得知已有一家廠商有意願，所以會在7月26日開標，同時，要求相關替代道路要先動工。

    另外，北園里長王仲卿建議柑園二橋上游興建攔水壩案，水利局表示，水環境整體空間發展藍圖規劃案目前已完成期中報告初稿作業，預計於今年底完成藍圖規劃後，倘決議納入柑園二橋水域營造計畫。

    侯友宜致詞向各里長致謝，積極解決當地問題、反映里民需求，他說，今年度行動治理主要檢視列管事項執行情形，並了解還有哪些需改進之處，另外，也藉此機會感謝第一線公所同仁、里長，在防疫期間辛勤守護市民健康。

    樹林區的里長也出席座談，聽取相關市政的進展報告。（記者邱書昱攝）

    樹林區的里長也出席座談，聽取相關市政的進展報告。（記者邱書昱攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    藍營新北母雞披掛上陣 侯友宜與議員提名人合體拍照
    2022/07/18 09:35

    藍營新北母雞披掛上陣 侯友宜與議員提名人合體拍照
    林佳龍上任公布恩恩案檔 新北市府：全數資料已交司法單位
    2022/07/17 15:27

    林佳龍上任公布恩恩案檔 新北市府：全數資料已交司法單位

    四季沐夏｜高科核心 站前首選2-4房
    林佳龍指已能量用盡？侯友宜：新北的改變是現在進行式
    2022/07/17 13:04

    林佳龍指已能量用盡？侯友宜：新北的改變是現在進行式
    林佳龍提「新北大翻新」 侯友宜：新北翻轉是現在進行式
    2022/07/16 17:07

    林佳龍提「新北大翻新」 侯友宜：新北翻轉是現在進行式

    緩解長新冠症狀 國外研究2種食物最重要
    新北市今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播