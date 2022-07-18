重機辣妹路邊賣花生被酸 本尊喊話：賺一點小錢拜託放過我

辣妹周妍在發文時表示「看到一些酸民留言很難聽」，但她強調「從來沒覺得自己年輕貌美，也沒有隱藏自己是2個小孩的媽」。（圖擷自IG）

2022/07/18 20:56

〔即時新聞／綜合報導〕網路近日瘋傳，在新北坪林有「超兇重機辣妹」在路邊賣花生，引發不少網友直呼「突然間很想吃花生」，後續網友更挖出2名重機辣妹的社群帳號，但疑似有酸民出言不遜，辣妹為此發文直呼「放過我好嗎？」，許多網友也紛紛為她加油打氣。

有網友日前在臉書社團《騎車環島趣》分享照片，只見有2名長髮正妹站在重機旁，並拿著罐裝花生以及寫有口味的看板進行販售，由於2名辣妹身材姣好，也不吝嗇露出豐滿上圍，讓網友直呼「現在賣花生都這麼拚了，騎重機去坪林賣？」、「這花生很辣哦」、「喚醒了我吃花生的強烈慾望」、「感覺很香，我說花生」、「突然間很想吃花生」等。

之後有網友更陸續挖出2名辣妹的IG，在相關發文可看到，2名辣妹時常在IG分享與重機同框的照片，有時也會分享，當天會到位於坪林的某處牌樓賣花生。

不過近日其中一名辣妹周妍在發文時表示「看到一些酸民留言很難聽」，但她強調「從來沒覺得自己年輕貌美，也沒有隱藏自己是2個小孩的媽」，並指自己「穿著一直都是比較露的風格，現在只是穿平常的衣服，做想做的事」。她也強調，「本身是有正職工作的，利用空檔時間為自己找個副業，花生也沒賣貴，努力賺一點點小錢，不偷不搶」。

這番發文也引起不少網友留言支持，甚至有網友表示「誰酸妳，連結丟來我去嗆一下」，對於辣妹表示「他們說我想紅才穿很少賣花生」，網友也留言力挺「就算妳是想紅才露來賣花生也很合理，露的落落大方反而有種自信美」。

重機辣妹周妍發文透露，「本身是有正職工作的，利用空檔時間為自己找個副業，花生也沒賣貴，努力賺一點點小錢，不偷不搶」。（圖擷自IG）

網路近日瘋傳，在坪林有「超兇重機辣妹」在路邊賣花生，引發不少網友直呼「突然間很想吃花生」。（圖擷自臉書）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法