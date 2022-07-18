發文酸林佳龍挨轟 張博洋和基進黨道歉

張博洋向林佳龍致歉。（記者王榮祥翻攝）

2022/07/18 07:28

〔記者王榮祥／高雄報導〕台灣基進高市三民區議員參選人張博洋，昨晚一篇臉文酸林佳龍的腦袋裝什麼，瞬間讓綠營支持者炸鍋，湧入張博洋臉書嗆罵；張博洋二度發文說明又引發公憤，今天清晨三度發文「跟部長致歉」，台灣基進黨今清晨也同步發文致歉。

林佳龍昨在民進黨全代會後表示，若當選新北市長，第一件事「就是公佈恩恩事件新北市府所有資料！」張博洋事後卻發文指出，「把這件事跟自己的選舉結合，我真的不知道這種人腦袋都裝什麼」，引起綠營支持者不滿。

張博洋隨後二度發文，強調自己支持公布真相，但還需要加上長期陪伴，但詳盡的解釋仍無法平息綠營怒火，今天清晨三度發文，除感謝大家指出他的盲點，也對曲解林佳龍部長的承諾、及延伸批評酸他，坦承不對、向部長致歉。

張博洋指出，首先謝謝大家留言指教，自以為是地寫了一篇落落長的文幫自己辯解，讀完大家的留言，及各粉專發文後，謝謝大家指出自己的盲點，「曲解林佳龍部長的承諾，還擅自延伸批評酸他，是自己不對，在此跟部長致上歉意」。

他認為，自己惹出這次風波，揣測家屬心情，反而打擾恩恩家屬的平靜，造成傷害，責無旁貸，對不起。

張博洋透露，昨天晚上，很多台派友隊朋友給了很多建議、指教，因為自己的莽撞發言，讓大家一路以來關心恩恩案的心血差點功虧一簣，這不是他的本意，在此也要跟大家致歉。

他坦言第一時間確實慌了，不打算道歉甚至還洋洋得意逞口舌之快，謝謝夥伴、黨部同仁很有耐心地給他很多不同的觀點跟建議，造成大家的困擾，也要在此道歉。

他強調，很抱歉讓大家在百忙中還要抽空擔憂，回應他不經大腦的發言，對於今天嚴重失格的發言，已經刪除，並備份在留言區，做為自我警惕，深切檢討。

台灣基進黨今清晨同步發文致歉，坦言昨晚張博洋的發言，引發許多朋友不滿，乃至憤怒，這一切基進全黨上下都收到了。

基進強調，恩恩案的本質，就是在侯友宜治下所產生的荒誕和不公義。而支持林佳龍部長，讓公義的光透進十多年來由國民黨執政的新北市，自始就是基進黨的立場，未來也不會改變。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法