中央擴大300億元租金補貼 新北估10萬戶受惠

為減輕民眾租屋負擔，中央300億元擴大租金補貼專案已開放線上申請，針對特定族群提供加碼。（記者賴筱桐攝）

2022/07/17 22:15

〔記者賴筱桐／新北報導〕行政院核定300億元中央擴大租金補貼專案，7月1日起至8月31日開放線上申請，目標全台補貼50萬戶，符合資格的民眾將於10月3日撥款入帳。新北市城鄉發展局表示，這次申請由中央統一作業，新北市平均每年租金補貼戶數約2.5萬戶，為全國最多，依過去經驗推算，新北市預估將有10萬戶受惠。

為減輕民眾租屋負擔，中央擴大租金補貼專案總經費從原本57億元提高至300億元，補貼戶數從目前12萬戶提升至50萬戶，申請資格放寬所得條件。另對於初入社會的35歲以下青年、2年內新婚夫妻、育有未成年子女家庭、社會或經濟弱勢家庭，補貼金額也加碼1.2倍至1.8倍。

城鄉發展局住宅發展科長江怡瑩表示，以往租金補貼是中央補助經費給地方政府辦理，新北市每年分成8月與隔年2月兩階段申請，符合資格經市府審核通過者，每戶每月可獲得2000元至5000元不等的租金補貼，最長領取1年，平均每年約2.5萬戶受惠，為全國最多。

江怡瑩說，此次專案由內政部營建署統一作業，開放線上申請，不用再透過地方政府辦理，雖然中央尚未告知新北市可分配到多少補貼戶數，但依照過去經驗和分配戶數的比率推估，新北市的受惠戶數預估可增加至10萬戶。

申請資格放寬所得為各地最低生活費3倍以下，以新北市為例，每人每月所得4萬7400元以下的初入社會單身青年，經加碼1.2倍，補貼金額從原有2400元提高為2880元；育有1名未成年子女的家庭住在新北市區，補貼金額加碼1.4倍，從原有4000元提高為5600元，育有2名子女者加碼1.6倍，補貼額度提高至6400元，以此類推，生養越多補助越多。

不過，申請租金補貼須上傳租賃契約，有房東擔心房客申報後，資料恐遭稅捐機關追稅，引發疑慮，部分租屋族抱怨「看得到、吃不到」補貼。

對此，江怡瑩表示，房東成為公益出租人後，享有三大稅賦優惠，包括綜合所得稅每屋每月最高1萬5000元的免稅額、房屋稅享自住住家用稅率1.2%、地價稅比照自用住宅稅率千分之2的優惠，盼鼓勵房東參與。

中央開辦300億元擴大租金補貼專案，即日起至8月31日開放線上申請。（取自營建署網站）

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