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    首頁　>　新北市

    獨家》林佳龍組最強兵馬 羅致政、吳秉叡接競總副主委

    立委羅致政擔任林佳龍競選總部副主委。（資料照）

    立委羅致政擔任林佳龍競選總部副主委。（資料照）

    2022/07/17 19:42

    〔記者陳昀／台北報導〕民進黨新北市長參選人林佳龍展開選戰佈局，第一波人事搶先曝光！林親邀立委羅致政、吳秉叡擔任競選總部副主委，分別執掌政策及組織，新北市黨部主委何博文執行總幹事，9位區域立委及不分區立委沈發惠、林楚茵將擔任各區總指揮，展現全黨跨派系團結氣勢。

    據悉，林佳龍轉戰新北市長雖有些倉促，但林積極招兵買馬，選戰人事佈局也力求細緻、全面，選戰節奏不搶快，但要讓黨內各系統都能擔綱不同的重要角色，並兼顧派系平衡，不會只以正國會系統為主，展現民進黨在新北佈局的團結。

    據了解，由於新北市幅員遼闊、有29個行政區，林佳龍除了親自致電邀請到羅致政、吳秉叡擔任競總副主委，並分別擔任政策中心、組織中心的召集人，何博文則擔綱執行總幹事來助拳外，9位現任區域立委及不分區立委沈發惠、林楚茵將擔任各區總指揮，成為林在各區的「分身」，共組民進黨的最強兵馬。

    知情人士透露，競選總部主委、總幹事等重要人士，預計下週會陸續就戰鬥位置，讓最強人選固守各領域，將輔選能量最大化，在地民代也都會有關鍵角色，特別在空戰方面，對外代表林佳龍的人，一定是最強的重兵部署。

    立委吳秉叡擔任林佳龍競選總部副主委。（資料照）

    立委吳秉叡擔任林佳龍競選總部副主委。（資料照）

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