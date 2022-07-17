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    暑期到夜間噪音車擾寧 中和警7月通報101件

    中和分局警方結合環保局稽查人員，針對噪音車進行聯合稽查。 （記者鄭景議翻攝）

    中和分局警方結合環保局稽查人員，針對噪音車進行聯合稽查。 （記者鄭景議翻攝）

    2022/07/17 18:43

    〔記者鄭景議／台北報導〕正值暑假期間，部分青少年為追求速度快感，私自改裝排氣管並拆除消音器，不但影響行車安全，發出噪音也嚴重影響地方住戶安寧，中和分局警方昨結合環保局稽查人員，針對噪音車進行聯合稽查，警方指出，7月份迄今已通報101件非法改裝排氣管致噪音機車，將由環保局裁罰。

    警方表示，噪音車夜間擾寧為全民公敵，屢屢引起民怨導致多方陳情反映，也易與危險駕車畫上等號，因此列為警察重點取締項目，中和分局警方昨晚聯手環保局稽查人員，共同於改裝致噪音車易出沒路段執行聯合稽查勤務。

    中和警分局表示，此次勤務特別選定及規劃在景平路19號前（往新店方向）進行路檢稽查工作，針對重點路段銜接鄰近行政區聯外橋梁（秀朗橋），運用組合警力強化攔查取締，讓路口成為封閉狀態無法轉離閃避，以防止車輛見有攔檢點旋即轉彎規避取締盤查。

    另針對改裝致噪音行為，由於新北市政府已公告深夜22時到隔天早上6時，禁止未經「噪音審驗」或檢驗「合格排氣管」的車輛行駛在道路上，違反者將依噪音管制法、道路交通管理處罰條例等相關法規開罰。

    警方指出，自111年7月份迄今，共通報101件非法改裝排氣管致噪音機車，將由環保局依「噪音管制法」裁處新臺幣3000元罰鍰。

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