新北1427名新冠確診亡 市府與靈鷲山共辦大型祈福法會

新北市政府於三重綜合體育館舉辦「新北市新冠病毒亡者超薦祈福法會」，市長侯友宜率市府團隊、地方民意代表們隨靈鷲山佛教基金會法師捻香祝禱，為1427名確診亡者祈福，場面莊嚴。（記者林欣漢攝）

2022/07/17 12:22

〔記者林欣漢／新北報導〕新北市政府今天上午於三重綜合體育館舉辦「新北市新冠病毒亡者超薦祈福法會」，為1427名確診亡者祈福，市長侯友宜到場向家屬致意後默哀，並率市府團隊、地方民意代表們隨靈鷲山佛教基金會法師捻香祝禱，場面莊嚴。

侯友宜表示，疫情3年多來，市府團隊秉持戒慎恐懼態度，全天候待命，沒有平假日之分，為的就是讓疫情傷害能降到最低；自去年全台疫情爆發，市民感染中重症的比例也隨之提高，緊接而來的是珍貴生命一個個離去，新北已經有1427個家庭因家人染疫離去而破碎，心中的悲慟市府感同身受。

侯友宜說，照顧好每位市民，彌平生者傷痛，是市長最重要的使命，為了讓在繁瑣防疫規定下只能簡易送終的往生者能夠安靈，也希望家屬心中難以彌平的創傷能稍稍消解，得到慰助，這次舉辦超薦祈福法會，希望能消除確診亡者的病痛，走向極樂淨土，也撫慰家屬心靈。

法會一早由法師進行灑淨儀式，侯友宜與近200名與會人員為亡者默哀，佛供儀軌開始後，侯友宜跟隨常存法師至壇前上香、禮佛，並隨至消災壇為市民祈福，再至超薦壇向亡者上香祝禱，現場莊嚴哀戚。

民政局長柯慶忠表示，這次法會由市府與靈鷲山佛教基金會共同執行，在五大法師帶領下，恭誦《藥師經》及《藥師咒》108遍，以相應藥師佛12大願，祈求諸佛讓生者離苦得樂；法會下午1時開放市民上香祭拜，因應疫情也同時於民政局粉專「新北民政保平安」提供全程直播，讓無法到場民眾線上共禱。

下午2時舉行瑜伽焰口法會施設108桌齋食，施食亡者飽食，並藉由法師誦經加持，召請亡者前來聽聞佛法，使其前往極樂世界；供品物資市值近70萬元，法會結束後將捐予社會局實物銀行、三重區弱勢團體及社福團體，讓善心用之於社會。

民政局補充，昨日侯友宜也前往「2022年新北城巿祈禱早餐會」與大河聯盟張茂松牧師及各區教會牧師共禱祝福，祈願疫情早日止息，願上帝看顧新北市民，平安喜樂。

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新北市政府於三重綜合體育館舉辦「新北市新冠病毒亡者超薦祈福法會」，市長侯友宜表示，希望能消除確診亡者的病痛，走向極樂淨土，也撫慰家屬心靈。（記者林欣漢攝）

新北市政府於三重綜合體育館舉辦「新北市新冠病毒亡者超薦祈福法會」，為1427名確診亡者祈福。（記者林欣漢攝）

新北市政府於三重綜合體育館舉辦「新北市新冠病毒亡者超薦祈福法會」，為1427名確診亡者祈福，現場還有多種小朋友的玩具。（記者林欣漢攝）

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