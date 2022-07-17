警抓偷車賊 搜車竟找出超過1公斤毒品及槍彈刀械

警方在車內起出1.1公斤的安非他命。（記者吳昇儒翻攝）

2022/07/17 09:33

〔記者吳昇儒／新北報導〕新北市一名張姓男子涉嫌竊取民眾車內財物，被警方鎖定調查，本月13日員警見事證明確，在汐止區福安街57巷口埋伏，成功將張男攔下，並進行搜索。未料，竟發現1.1公斤的安非他命、海洛因及子彈、槍枝、刀械等違禁物品，全案依竊盜、違反毒品危害、槍砲彈藥刀械管制條例等罪，移送地檢署偵辦。

汐止警分局於今年4、6月間，分別接獲多位民眾報案，指車門沒鎖好，車內錢財被偷，警方採證後，發現犯嫌的手法相似，推斷應為同一人犯案，調閱監視器後，鎖定44歲張姓犯嫌並向士林地檢署及法院聲請核發拘票及搜索票，準備逮捕張男到案。

警方13日派員埋伏在張男經常出沒的福安街巷口，果然等到張男駕車外出，立刻向前攔查，搜查車內時，發現多包白色粉末，初步檢驗分別為1100.53公克的安非他命（分裝成39包）及4.34公克的海洛因（分裝成5包），並在車內起出毒品吸食器及60發子彈與二氧化碳直壓槍、二氧化碳鋼瓶12支、鋼珠1袋；隨即將人押回住所進行搜索。

偵辦人員將人押回屋內時，發現安非他命殘渣袋2包、吸食器1組、卡西酮咖啡包殘渣袋1包，已開鋒武士刀2支，全案依竊盜、毒品、槍砲彈藥刀械管制條例偵辦。

檢察官偵訊後，認為張男涉及重案，有串證、逃亡之虞，向院方聲請羈押獲准。

汐止分局長林詮峰表示，施用毒品有害身心健康，呼籲民眾勿以身試法。

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警方起出二氧化碳直壓槍。（記者吳昇儒翻攝）

警方在屋內又起出武士刀。（記者吳昇儒翻攝）

警方在車內起出６０發子彈。（記者吳昇儒翻攝）

警方起出毒品、刀械及槍枝、子彈。（記者吳昇儒翻攝）

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