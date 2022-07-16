新北大翻新！林佳龍：候友宜能量已極致 要有新人新政新氣象

林佳龍今天提出「新北大翻新、市民一起贏」競選口號，他說，新都要有新人新政新氣象，新北升格後卻沒有真正升級，侯友宜擔任副市長與市長12年，相信已經盡力表現最好的能力，他來接棒做後續衝刺。（記者蔡淑媛攝）

2022/07/16 21:16

〔記者蔡淑媛／台中報導〕民進黨新北市長參選人林佳龍今天提出「新北大翻新、市民一起贏」競選口號，他受訪時說，新北是新台北，新都要有新人新政新氣象，新北升格後卻沒有真正升級，也未鏈結在地與國際，城市進步是接力賽，新北已經升格12年，侯友宜也擔任副市長與市長12年，相信已經盡力表現最好的能力，希望能夠接棒來做後續衝刺。

林佳龍今天在台中參加蔡其昌新書分享會受訪，他說，民主政治需要推陳出新，新北市從台北縣至今有17年都是國民黨執政，久了難免有包袱與慣性，要展現新時代來臨，從大台北首都圈區域聯合治理來看，新北是連接北北基桃重要的樞紐城市，必須「大翻新」，除了升格到升級、在地到國際，從台語解讀也是「大翻身」，展現新北市的志氣，塑新的新北認同，真正升級新北市。

另外，市議員在各選區展現特色與挑戰，重新各區、兼顧在地訴求，打造「市民一起贏」的未來。

被問之前曾指侯友宜的施政零碎及本位主義，林佳龍回應，城市發展也要做好國土規畫，不是只有跑攤、解決一般性問題，如何讓新北脫胎換骨，台北縣變新北市是新在哪裡，必須結構轉型，才能成為新都與蛻變，如果只是一般施政，就不用升格。

他說，侯友宜認真勤政，但是能量也已發揮極致，城市的發展是一場接力賽，如果他接到下一棒，會在基礎上全力衝刺，讓新北市成為台灣新都與國際城市。

林佳龍說，在選對會提名後，也理解到市民相當關心政策面的討論，其中有3個議題做比較，第一個在「山山之役」，包括陽明山或觀音山看大台北的討論，需要更高的角度，從空中看見首都圈的對比；第二是有關於林口交流道，在擔任交通部長任內解決需要跨域治理的問題，放下本位主義找到解決方案，包括林口與龜山上下交流道、基隆捷運的北北基跨區整合、淡江大橋共構、淡北道路兼顧新北與台北路線的整合，都是地方政府需要作好的溝通。

第三，林佳龍說，在弔唁安倍晉三前首相時，留言的內容是否具高度與國家戰略意義，國家正常化，也讓大家觀察到與對手的對比，也有信心會在選舉中贏得最後勝利。

媒體關心何時會與市議員拍攝定裝照，林佳龍說，討論後，預計7月26日陸續拍攝，也已提供市議員競選的識別系統與口號，讓議員們能夠善加組合利用看板與文宣，會用最快的速度來衝刺這場選戰，未來的拍攝方式也都會全力配合議員的創意，大家可以拭目以待。

林佳龍說，新都要有新人新政新氣象，新北升格後卻沒有真正升級，他希望能夠接棒來做後續衝刺，「新北大翻新、市民一起贏」。（記者蔡淑媛攝）

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