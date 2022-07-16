新北市54位模範父親 獲頒金戒表揚

新北市長侯友宜今天表揚新北市54位模範父親。（記者賴筱桐攝）

2022/07/16 17:51

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市政府今天在亞東科技大學舉辦模範父親表揚大會，新北市長侯友宜頒贈金戒指與獎牌給獲獎的54位父親，感念其辛勞。侯友宜說，他是不太及格的爸爸，以前當警察、現在當市長，工作都很忙碌，對家庭付出和子女關懷少很多，他提醒所有子女珍惜與父母親相處的時光，及時表達對父親的愛。

侯友宜的父親去年11月過世，今年5月又逢母喪，他致詞表示，今年父親節他感觸良多，爸爸在的時候，才知道爸爸的好，爸媽在家時，家庭的凝聚力永遠都在，爸媽不在時，家庭的凝聚力就差太多了，爸爸是家庭很重要的支柱，雖然上一代的父親比較害羞、靦腆、不好意思，但是再靦腆的爸爸，永遠都有一顆愛子女的心，努力把下一代子女撫養長大，因此身為子女，不但要常常擁抱父親，也要說一聲「謝謝您，我愛您！」

新莊區模範父親王民強（63歲），年輕時因車禍導致肢體障礙、行動不便，從事家庭代工，婚後為了養兒育女，選擇收入較佳但辛苦的工地上班，每天搬鋼筋、水泥等重物，早出晚歸；長女就讀小學1年級時，他開始到學校擔任導護志工，發現付出是一件快樂的事，因此越做越有興趣，陸續擔任法鼓山慈善基金會與台北醫院急診室志工，因表現優異，被推薦擔任數個身障團體的理事長，他說，人生以服務為目的，越活越快樂，希望帶領身障者走出家庭、參與社會。

三峽區陳保全（68歲）是一名廚師，從餐廳到外燴都難不倒他，打響「阿全師」的金字招牌。對於子女教養，陳保全抱持尊重但不放縱的態度，秉持適性、溝通的原則，如今子女事業有成。曾任龍埔里長的他，深入鄉里關懷弱勢，榮獲優良里長肯定，並擔任龍埔社區發展協會理事長，開辦銀髮俱樂部，自掏腰包辦理老人共餐，並送餐至獨居長輩家中，展現「人飢己飢、人溺己溺」的精神，他也是三峽區40年資深義警分隊長，一生對家庭、孩子及社會無私貢獻付出。

板橋區王春財（88歲），大兒子幼時因意外造成終身聾啞，他每日載送兒子到特教學校念書，儘管路途遙遠，卻從不喊累，日復一日從未間斷。如今大兒子也會幫父母分擔家事及代工，二兒子考取土木技師執照，事業有成。退休後王春財積極參與社區活動，常到松年大學上課，實踐「活到老，學到老」的精神。

今年共有54人獲頒新北市模範父親代表，分別為：胡聯勝、楊國賢、許永昌、柯田川、黃銘德、簡金獅、陳龍雄、蘇義春、李勝來、陳榮燦、鍾明朝、黃國祥、陳長益、李坤土、高良、劉進福、趙憲麟、黃景安、梁世隆、柯程哲、陳保全、温貞雄、盧再居、黃坤泉、黃樹根、楊錦治、蔡添泉、林仁財、劉文烟、張春燭、蘇藤成、李文輝、林盛義、連漢清、張武雄、陳維成、楊約期、陳逢顯、彭國富、聶吉生、陳秀昌、林萬生、盧俊宏、吳明輝、林作逸、黃秋良、王民強、陳忠信、葉建宏、王春財、徐振創、鄭正吉、林宥瀧、林安福。

新北市政府今天舉行模範父親表揚大會，圖為新莊區的王民強，左為新莊區長林耀長。（記者賴筱桐攝）

新北市政府今天表揚模範父親，板橋區王春財與太太和子孫合照。（記者賴筱桐攝）

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