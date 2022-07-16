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    深澳漁港小卷市集開幕 鮮燙小卷免費品嘗

    新北市瑞芳區深澳小卷市集請民眾免費嚐小卷。（新北市漁業處提供）

    新北市瑞芳區深澳小卷市集請民眾免費嚐小卷。（新北市漁業處提供）

    2022/07/16 17:15

    〔記者盧賢秀／新北報導〕新北市瑞芳區深澳漁港小卷市集今天開幕，販售各種小吃、漁產品，市府農業局與瑞芳區漁會連續2週假日舉辦特賣活動，民眾可以免費嘗當季鮮燙小卷，遊周邊的奇岩巨石，感受漁村風情。

    深澳漁港有酋長岩和象鼻岩地質景觀，娛樂漁船聚集，農業局和瑞芳區漁會推廣深澳之美，推出「2022深澳漁樂季」系列活動，在深澳漁港象鼻岩停車場旁的「多功能廣場」規劃「深澳小卷市集」活動，今天開幕。

    漁業處說，市集中有各種小吃、漁產品，街頭藝人、小丑演出，7月16日、17日及23日、24日，連續2個週末假日從上午11點到下午7點，安排有好吃好玩活動，每天下午1點半與3點在現場發放各300份「嘗鮮券」，可免費嘗鮮燙小卷、炸柳葉魚（分別於下午2點半與4點開放兌換）；參加有獎徵答活動得獎者可以做小卷一夜干DIY，每天限定15人，還有漁民直售新鮮海產。

    瑞芳區漁會總幹事黃志明說，「深澳小卷市集」有許多好吃的美食，逛完市集可以到象鼻岩拍照打卡；傍晚可以逛海天步道，欣賞海上開著集魚燈的漁船在海上補撈小卷的美景。

    新北市政府農業局長李玟說，夏天可以到深澳漁港吃新鮮的小卷，體驗夜釣的樂趣，感受深澳在地的漁村風情。

    新北市瑞芳區深澳小卷市集開幕，農業局長李閔（中）和瑞芳區漁會理事長呂萬和（左一）等歡迎民眾來深澳漁港玩一整天。（新北市漁業處提供）

    新北市瑞芳區深澳小卷市集開幕，農業局長李閔（中）和瑞芳區漁會理事長呂萬和（左一）等歡迎民眾來深澳漁港玩一整天。（新北市漁業處提供）

    新北市瑞芳區深澳小卷市集有各種小吃和漁產品。（新北市農業局提供）

    新北市瑞芳區深澳小卷市集有各種小吃和漁產品。（新北市農業局提供）

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