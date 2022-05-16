金包里二媽回野柳 信眾陪伴風雨無阻

全台唯一潮退祭典「北海岸傳奇媽祖文化祭-金包里二媽回野柳媽祖洞祭典」，今 日達到活動最高潮，在新北市副市長謝政達（左）與慈護宮董事長游忠義（媽祖神尊右）護持二媽神尊，準備搭乘鑾轎返回野柳媽祖洞。（圖為金山區公所提供）

2022/05/16 19:19

〔記者俞肇福／新北報導〕全台唯一「潮退」祭典「北海岸傳奇媽祖文化祭-金包里二媽回野柳媽祖洞祭典」今（16）日達到活動最高潮，在新北市副市長謝政達與慈護宮董事長游忠義扶鑾轎起駕後，25輛電動腳踏車擔任先鋒，各友宮神尊搭乘電動四輪車隊陪同，護送媽祖回野柳海蝕洞，希望藉著二媽及眾神的神力，為台灣祈福，讓疫情早日遠離，人民回復正常生活。

謝政達表示，金包里慈護宮建廟至今已經213年，今年縮小規模降至300人參與，也特別要求參與信眾須接種3劑疫苗，為分散人流兼顧疫情及推廣環保議題，首度以電動四輪車迎駕，並規劃25輛電動腳踏車做為先鋒隊，沿途設置的餐食補給站，全面改採單份個人包裝，信眾須出示遶境OK識別貼紙或餐券，才可進行拿取，降低染疫風險。

游忠義表示，為了因應疫情，同時推廣在地觀光及環保議題，今年首次除了徒步行腳外，特別加入電動車及在地觀光巴士，護送媽祖回野柳媽祖洞，讓信眾在感受媽祖加持與保佑外，也能體驗北海岸優美的海岸景觀。

此外，在遶境沿途設置的能量補給站，提供長壽油飯、石門肉粽、鮮味小卷、粉粿、水果等多樣在地美食，參與遶境信眾須出示遶境OK識別貼紙或餐券，才可拿取，並安排機動涼水車，讓民眾可以隨時補充水分。

金山區長廖武輝表示，金包里慈護宮在農曆4月16日最大退潮時，舉辦全台唯一海岸行腳的活動，是金山特有的宗教行為，更是漁村生活信仰力量的表現，已列入新北市無形文化資產，每年都吸引上千名信眾報名參與，今年因為疫情，繞境過程中需全程配戴口罩，保持安全距離，透過今日全程參與18公里的行腳遶境，確保防疫措施的落實，一同為疫情中的台灣人祈福。

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全台唯一潮退祭典「北海岸傳奇媽祖文化祭-金包里二媽回野柳媽祖洞祭典」，今 日達到活動最高潮，慈護宮二媽鑾轎在信眾陪同遶境下，返回野柳地質公園內的媽祖洞安座，一小時候再起駕返回金山慈護宮。圖為信眾陪同進入野柳地質公園的盛況。（記者俞肇福攝）

全台唯一潮退祭典「北海岸傳奇媽祖文化祭-金包里二媽回野柳媽祖洞祭典」，今日達到活動最高潮，二媽回到野柳地質公園內的媽祖洞安座，彷若回到二媽的娘家。（記者俞肇福攝）

台唯一潮退祭典「北海岸傳奇媽祖文化祭-金包里二媽回野柳媽祖洞祭典」，今 日達到活動最高潮，在新北市副市長謝政達與慈護宮董事長游忠義扶鑾轎起駕後，由25輛電動腳踏車擔任先鋒隊，為慈護宮二媽回娘家遶境行程擔任先鋒。（圖為新北市金山區公所提供）

全台唯一潮退祭典「北海岸傳奇媽祖文化祭-金包里二媽回野柳媽祖洞祭典」，今 日達到活動最高潮，由新北市副市長謝政達（中穿白夾克者）與慈護宮董事長游忠義扶鑾轎起駕後，由25輛電動腳踏車擔任先鋒隊，展開二媽回野柳媽祖洞之旅。（圖為金山區公所提供）

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