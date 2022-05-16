明起打滿3劑快篩陰免居隔 侯友宜：中央終於跟進新北

新北市長侯友宜表示，新北市3週前就提出居隔轉型，針對確診者的密切接觸者實施7天自我管理，現在中央終於跟進，但拖21天太久了。（記者林欣漢攝）

2022/05/16 16:41

〔記者林欣漢／新北報導〕中央流行疫情指揮中心今日宣布，17日起完成3劑疫苗接種者，免除居家隔離，改為進行7天自主防疫。新北市長侯友宜下午表示，新北市3週前就提出居隔轉型，針對確診者的密切接觸者實施7天自我管理，現在中央終於跟進，但拖21天太久了。

新北市今天新增武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）1萬9898人確診，居家照護執行中11萬9161人，居家隔離列管數2萬1268人。侯友宜表示，雖然確診數有下降，但居家照護數還是增加中。至於明天起打滿3劑疫苗快篩陰免居隔，居隔數是否會再下降，侯友宜說，應該會，但真正的數據明天才有辦法判斷。

侯友宜表示，中央宣布打滿3劑疫苗快篩陰免居隔，但現在第3劑施打率已經有65％，能打到3劑的幾乎都打了，而且，在執行管理上也有困難，希望中央不要再分3劑或2劑，新北主張不限對象，一次到位，讓第一線的人好執行、也有人力去固守居家照護，保全更多醫療量能，全力固守中、重症及老幼、慢性病患者等脆弱族群。

侯友宜也呼籲中央，實施快篩陽視同確診，新北陽性預測率高達97％，也沒有陳時中部長說的偽陽性及人權問題，一定可以做，不要讓民眾在生、心理都不安定的情況下還要去排隊PCR，等待法傳系統的判定，那種擔憂及惶恐不安，真正有需要就快速給藥，民眾的健康守護是一刻都不能等待的，請中央趕快做。

侯友宜說，增加1、2個篩檢站只增加1千個篩檢量，解決不了問題，要解決問題還是要回到快篩陽視同確診不限對象，這才是解決問題的方式。

他也強調，從被動式管理變成主動自我防疫，是很重要的觀念轉型，清零時代走到與病毒共存，「我們要相信民眾」，面對健康的自我檢視能力，如何自我約束、防護甚至誠實，自我防疫保護自我健康，轉型期間與民眾站在一起，把防疫做好。

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