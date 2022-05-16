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    行刑式槍擊引軒然大波！槍手落網：都怪前女友與新歡「嘴秋」

    新北市三重驚傳林姓計程車司機朝前女友這對情侶檔行刑式開槍，驚悚畫面曝光。（記者吳仁捷翻攝）

    新北市三重驚傳林姓計程車司機朝前女友這對情侶檔行刑式開槍，驚悚畫面曝光。（記者吳仁捷翻攝）

    2022/05/16 17:39

    相關新聞請見：

    開槍畫面曝光！三重當街行刑式槍殺情侶 前男友槍手被緝捕中

    首次上稿 15:57
    更新時間 17:39

    〔記者吳仁捷／新北報導〕計程車司機林志隆疑因不滿女友另結新歡分手，憤而到新北市三重女友與新歡住處，涉嫌直接朝這對情侶頭部連開3槍，幸虧意外卡彈未釀成悲劇，不過，案發時驚悚「行刑式槍擊」畫面曝光，在網路引起軒然大波；警方強調，將加強肅槍，並追查槍彈來源；林嫌落網後辯稱，原只想要女方撤告，因為不堪對方情侶檔「嘴秋」（盡講垃圾話）憤而開槍。

    三重警方獲報，11日深夜11時31分自強路一間餐廳騎樓發生槍擊案，員警、消防火速趕到，發現一對男女中槍倒地，所幸都還有意識，其中，32歲王姓男子胸口中1槍、35歲高姓女子左小腿中1槍，經緊急送醫救治，均無生命危險；但王男有氣血胸，仍在醫院救治。

    被害人高女事後指稱，開槍的林嫌是其前男友，誤認她移情別戀才分手，已多次恐嚇她，上月10日她聲請保護令，原定12日要開庭，未料林嫌11日深夜伏擊對她和男友開槍。

    林嫌落網後辯稱，因高女及新歡王男說話酸他、揶揄他，讓他心生不滿，掏槍只想警告對方，未料這對情侶「嘴秋」，他氣不過，只好開槍洩憤!

    網路轉傳的「行刑式槍擊」影片，上傳者還加上旁白揶揄「台灣槍支多，但保養不好，還是拿拖把就好……」，畫面中，案發前這對情侶與林嫌3人互嗆，雙方一言不合，林嫌突然掏槍，拉了滑套後直接朝王男胸口開1槍，王男應聲倒地，林嫌再向高女頭部開1槍，高女嚇得蹲下，林嫌再向高女開1槍打中左膝蓋，倒地大叫，林嫌再回頭對王嫌開1槍卻卡彈，連扣幾次扳機卻無法擊發，接著王男起身與林嫌扭打，還打落手槍，林嫌只得悻悻然逃離。

    由於行刑式開槍畫面驚悚，畫面經不斷轉傳，讓外界質疑黑槍氾濫，警方正追查槍械來源。

    新北市三重驚傳林姓計程車司機（左）朝前女友和新歡情侶檔「行刑式開槍」，驚悚畫面曝光引起軒然大波。（記者吳仁捷翻攝）

    新北市三重驚傳林姓計程車司機（左）朝前女友和新歡情侶檔「行刑式開槍」，驚悚畫面曝光引起軒然大波。（記者吳仁捷翻攝）

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