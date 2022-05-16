關心長照機構防疫整備 侯友宜︰將提供4.6萬快篩試劑

新北市長侯友宜（右2）致贈五股老人公寓長輩快篩劑、血氧機、口罩和蘋果等，希望長輩都能平安度過疫情。（記者林欣漢攝）

2022/05/16 13:12

〔記者林欣漢／新北報導〕新北市長侯友宜今天上午到五股老人公寓關心住民生活，了解長照機構防疫整備和因應工作，侯友宜表示，近日將提供新北市共318家長照及護理之家4.6萬快篩試劑，以及N95口罩、血氧機、防護衣、酒精等防疫物資，希望協助機構共度難關，照顧好長輩的身體健康。

侯友宜今天上午和社會局長張錦麗、財團法人廣恩老人養護中心董事長林偉峰、五股老人公寓主任石桂榕，一同進入五股老人公寓了解長輩居住生活，侯友宜在進入前，還出示早上剛做的快篩陰性證明，強調要以身作則，保護好機構住民。

林偉峰及石桂榕表示，在這段嚴峻期間，勸導住民減少外出，訪視也縮減，凡進入機構必須檢具快篩陰性證明，測溫、酒精消毒、戴好口罩。活動時也必須注意地板上黃色貼條，保持好社交距離。

侯友宜和長輩做了一節十巧功，他說適度的運動，可以讓長輩保持活力，更有抵抗力。他並帶來快篩劑、血氧機、口罩、蘋果等，祝福在場的長輩。

侯友宜表示，新北市人口最多，長照機構也是全國最多，有318家長照和護理之家，9358名工作人員、1萬6436名住民，其中有99％的工作人員接種第3劑疫苗，住民也有85％接種第3劑，有12家核心醫院幫忙照護，只要快篩陽性，會立即啟動分艙分流和遠距視訊就診，經醫生評估有需要，就立即給藥，必要時還有綠色通道，快速就醫。

侯友宜強調，這波疫情再起之際，新北市就與長照協會和住宿型機構開過2次應變會議，並訂有SOP和成立LINE群組，以隨時回應機構的需求。由於快篩劑幾乎都被中央徵收，但市府初期協助購買2萬劑，近日內將再免費提供4.6萬劑，只要快篩陽，就視同確診因應。

林偉峰表示，這波疫情快速流竄，幾乎難以倖免，非常感謝市府社會局、衛生局和經發局，在4月25日就協助購買2萬劑，以即時因應，度過難關。為了感謝市府的協助，並考量社區獨居長輩的防疫，會捐贈20萬元給市府，支持社區獨居長輩的防疫作為。

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五股老人公寓機構內的長輩在老師的帶領下，利用彈力帶伸展筋骨。（記者林欣漢攝）

廣恩老人養護中心董事長林偉峰（左）捐贈20萬元給市府，支持新北市社區獨居長輩的防疫作為。（記者林欣漢攝）

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