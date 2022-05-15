民眾奔波苦等PCR 江怡臻籲快篩陽全面視同確診

新北市議員江怡臻再度向中央喊話，快篩陽性視同確診。（江怡臻服務處提供）

2022/05/15 18:51

〔記者邱書昱／新北報導〕對於新北市長侯友宜連日呼籲中央，快篩陽視同確診，新北市議員江怡臻也同樣贊成，她說，土城有位年輕媽媽快篩陽性，還要自己帶著3歲孩子奔波到醫院採檢PCR，憂心傳染給洗腎的長輩，不敢回家；另一位民眾則是前排同事PCR確診，自己採檢後也呈陽性，等待PCR結果前都必須和小孩分開睡，每天膽顫心驚。

江怡臻表示，除了近日2個案例，其實每天都會有許多陳情，尤其快篩陽性後要做PCR的民眾，內心充滿無力、愧疚感，以新北為例，快篩陽的陽性預測值已達97％，快篩陽經醫師評估及時治療，民眾也同意醫師的診斷，為什麼還要讓民眾拖著不舒服的身體，大排長龍的等待PCR採檢呢？

她說，正因為確診者才能送往集中檢疫中心，或中央的加強版防疫旅館，但目前中央尚未放寬快篩陽即為確診，大家發現兩條線之後，都還要經過PCR來確診，而依據症狀輕重，分流收治到醫院、集中檢疫所、或進行居家照護，整體程序冗長。

江怡臻說，新北一直呼籲快篩陽視同確診，就不用再奔波到醫院PCR，也不會讓醫護人力耗在PCR，讓他們能夠休息，為繼續攀升的疫情備戰。

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