為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　新北市

    民眾奔波苦等PCR 江怡臻籲快篩陽全面視同確診

    新北市議員江怡臻再度向中央喊話，快篩陽性視同確診。（江怡臻服務處提供）

    新北市議員江怡臻再度向中央喊話，快篩陽性視同確診。（江怡臻服務處提供）

    2022/05/15 18:51

    〔記者邱書昱／新北報導〕對於新北市長侯友宜連日呼籲中央，快篩陽視同確診，新北市議員江怡臻也同樣贊成，她說，土城有位年輕媽媽快篩陽性，還要自己帶著3歲孩子奔波到醫院採檢PCR，憂心傳染給洗腎的長輩，不敢回家；另一位民眾則是前排同事PCR確診，自己採檢後也呈陽性，等待PCR結果前都必須和小孩分開睡，每天膽顫心驚。

    江怡臻表示，除了近日2個案例，其實每天都會有許多陳情，尤其快篩陽性後要做PCR的民眾，內心充滿無力、愧疚感，以新北為例，快篩陽的陽性預測值已達97％，快篩陽經醫師評估及時治療，民眾也同意醫師的診斷，為什麼還要讓民眾拖著不舒服的身體，大排長龍的等待PCR採檢呢？

    她說，正因為確診者才能送往集中檢疫中心，或中央的加強版防疫旅館，但目前中央尚未放寬快篩陽即為確診，大家發現兩條線之後，都還要經過PCR來確診，而依據症狀輕重，分流收治到醫院、集中檢疫所、或進行居家照護，整體程序冗長。

    江怡臻說，新北一直呼籲快篩陽視同確診，就不用再奔波到醫院PCR，也不會讓醫護人力耗在PCR，讓他們能夠休息，為繼續攀升的疫情備戰。

    相關新聞請見︰

    「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    陳時中︰快篩陽即確診 醫師評估、病人同意是可能方向
    2022/05/15 15:44

    陳時中︰快篩陽即確診 醫師評估、病人同意是可能方向
    獨家》指揮中心研擬快篩陽性經醫師診斷 就可取得口服藥
    2022/05/14 18:58

    獨家》指揮中心研擬快篩陽性經醫師診斷 就可取得口服藥

    十四期絕美綠海無價 成豪客置產首選
    快篩陽性即確診視訊診療上路 高市通報35人
    2022/05/12 19:25

    快篩陽性即確診視訊診療上路 高市通報35人
    「快篩陽即確診」視訊看診全程錄影 醫：快篩若造假會追究
    2022/05/12 17:49

    「快篩陽即確診」視訊看診全程錄影 醫：快篩若造假會追究

    降肉！九天玄女下凡唯一指定美味
    主張快篩陽直接給藥 柯文哲：堅持PCR一定會死很多人
    2022/05/12 17:03

    主張快篩陽直接給藥 柯文哲：堅持PCR一定會死很多人
    昨快篩陽性 黃珊珊今PO「PCR陽性」截圖證實確診
    2022/05/12 08:09

    昨快篩陽性 黃珊珊今PO「PCR陽性」截圖證實確診
    新北市今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播