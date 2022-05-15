王必勝批叫不動大醫院設篩檢站？ 侯友宜：打擊基層情何以堪

新北市長侯友宜表示，他想請問蔡英文總統、行政院長蘇貞昌，在他們最辛苦的時候，有沒有給第一線重災區的新北市醫護人員最大的力量。（記者林欣漢攝）

2022/05/15 18:19

〔記者林欣漢／新北報導〕衛福部醫福會執行長王必勝表示，台北及新北市政府叫不動地區醫院及大型教學醫院，只能靠市聯醫體系苦撐；對此，新北市長侯友宜表示，王必勝說這樣的話，他想請問蔡英文總統、行政院長蘇貞昌，在他們最辛苦的時候，有沒有給第一線重災區的新北市醫護人員最大的力量，反而讓指揮中心用這種話傷害站在第一線同仁的心，打擊他們無私無悔奉獻的力量，叫人情何以堪。

對於王必勝稱雙北叫不動大醫院說法，侯友宜說，這句話傷透所有第一線人員的心，這2年多來身為重災區的新北市，建立很多防疫策略，中央不聽，新北還是一馬當先扛起責任、無怨無悔，是所有夥伴犧牲奉獻努力而來。

侯友宜表示，新北開設38處社篩站，採檢量也是全國最多，醫院自動配合降載，居家照護也達到17萬2885人，要不是新北一直要求中央讓新北市先做，新北願意扛起責任，全台可以這麼早啟動嗎？

「有過中央不擔我來擔！」侯友宜說，在上位者不要忘了鼓舞士氣，有功一定是基層的，他們無怨無悔，只有苛責自己做得不夠多、不夠好，他們希望的是中央的指揮系統，總統、院長一句正向鼓勵的話，請不要在第一線衝鋒陷陣的時候潑冷水、打擊士氣。

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