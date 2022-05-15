為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　新北市

    染疫人數攀升 周勝考籲緊縮防疫政策、國中小全面停課

    疫情升溫，新北市議員周勝考建議國中小全面停課，保護孩子的安全。（記者賴筱桐攝）

    疫情升溫，新北市議員周勝考建議國中小全面停課，保護孩子的安全。（記者賴筱桐攝）

    2022/05/15 17:56

    〔記者賴筱桐／新北報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情攀升，新北市議員周勝考今天呼籲中央政府，適度調整防疫政策、緊縮人流管制，減少病毒傳染機率，降低每日確診人數，並建議國、中小學即日起停課，企業啟動線上居家辦公，共度疫情難關。

    周勝考指出，自3月Omicron疫情升溫以來，政府宣告台灣將進入與病毒共存的階段，一路以來採取放鬆作為，似乎有意讓台灣民眾感染病毒，達到群體自然免疫。隨著每日公布數萬人確診，民眾恐慌情緒越來越高，不時聽說周邊親友染疫，醫療機構人滿為患，護理人員工作量能達到極限，地方政府的公衛體系人仰馬翻，民眾生活無所適從，至今中央仍採取消極的圍堵政策，不斷放寬隔離條件，放任病毒在社區傳播，民眾只能自求多福。

    周勝考表示，身為地方民意代表，需為基層民眾表達無奈的心聲，面對日益升高的染疫人數，疫情還沒到高峰，民眾恐慌的情緒已達高峰。雖然染疫多數是輕症，但政府說中重症及死亡率偏低，這是不負責任的態度，每一染疫死亡個案都令人痛心與不忍，希望政府正視問題。

    他呼籲中央政府，適度調整防疫政策，緊縮人流管制，減少病毒傳染機率，降低每日確診人數，增加疫苗加強劑施打對象並加速施打；學校人數眾多且國小生都未施打疫苗，家長提心吊膽，建議國中小學即日起停課，政府應帶頭呼籲企業，鼓勵員工線上居家辦公，共度疫情難關。

    相關新聞請見︰

    「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    確診喉疼難進食 營養師：可吃軟質食物、喝綠茶
    2022/05/15 16:40

    確診喉疼難進食 營養師：可吃軟質食物、喝綠茶
    Novavax審查進度 指揮中心：保持密切聯繫中
    2022/05/15 16:34

    Novavax審查進度 指揮中心：保持密切聯繫中

    追隨媽祖有一招 遶境不用怕「鐵腿」
    新增125例中重症、19死均為長者 今年染疫死亡破200例
    2022/05/15 16:04

    新增125例中重症、19死均為長者 今年染疫死亡破200例

    降肉！九天玄女下凡唯一指定美味
    新北市今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播