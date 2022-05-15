染疫人數攀升 周勝考籲緊縮防疫政策、國中小全面停課

疫情升溫，新北市議員周勝考建議國中小全面停課，保護孩子的安全。（記者賴筱桐攝）

2022/05/15 17:56

〔記者賴筱桐／新北報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情攀升，新北市議員周勝考今天呼籲中央政府，適度調整防疫政策、緊縮人流管制，減少病毒傳染機率，降低每日確診人數，並建議國、中小學即日起停課，企業啟動線上居家辦公，共度疫情難關。

周勝考指出，自3月Omicron疫情升溫以來，政府宣告台灣將進入與病毒共存的階段，一路以來採取放鬆作為，似乎有意讓台灣民眾感染病毒，達到群體自然免疫。隨著每日公布數萬人確診，民眾恐慌情緒越來越高，不時聽說周邊親友染疫，醫療機構人滿為患，護理人員工作量能達到極限，地方政府的公衛體系人仰馬翻，民眾生活無所適從，至今中央仍採取消極的圍堵政策，不斷放寬隔離條件，放任病毒在社區傳播，民眾只能自求多福。

周勝考表示，身為地方民意代表，需為基層民眾表達無奈的心聲，面對日益升高的染疫人數，疫情還沒到高峰，民眾恐慌的情緒已達高峰。雖然染疫多數是輕症，但政府說中重症及死亡率偏低，這是不負責任的態度，每一染疫死亡個案都令人痛心與不忍，希望政府正視問題。

他呼籲中央政府，適度調整防疫政策，緊縮人流管制，減少病毒傳染機率，降低每日確診人數，增加疫苗加強劑施打對象並加速施打；學校人數眾多且國小生都未施打疫苗，家長提心吊膽，建議國中小學即日起停課，政府應帶頭呼籲企業，鼓勵員工線上居家辦公，共度疫情難關。

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