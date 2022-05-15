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    再喊話全面「快篩陽即確診」 侯友宜︰新北PCR量能已開到最多

    新北市長侯友宜再度呼籲中央一次到位開放「快篩陽視同確診」，不限任何對象。（記者林欣漢攝）

    新北市長侯友宜再度呼籲中央一次到位開放「快篩陽視同確診」，不限任何對象。（記者林欣漢攝）

    2022/05/15 16:34

    〔記者林欣漢／新北報導〕新北市長侯友宜今天再度呼籲中央一次到位開放「快篩陽視同確診」，不限任何對象，侯友宜表示，PCR量能一定有極限，新北已經開到最多，但這不是解決辦法，而且，新北市陽性率已經達97％以上，希望中央聽進他的苦口婆心，減輕人民的痛苦。

    侯友宜表示，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中認為，「快篩陽視同確診」無法全面適用，因為有限制人身自由及偽陽性問題，但現行放寬三類人，就沒有人權及偽陽性問題嗎，同樣的道理，他訴求的是PCR量能有極限，新北市每日確診個案2萬3千多人，且疫情還未達到最高峰，陽性率已經達97％以上，還要民眾抱著忐忑不安的心情、虛弱的身體出來排隊PCR，等待結果出爐，「這樣子對嗎？」

    侯友宜說，他是第一線作戰的指揮官，很清楚地方的情況，增加2處PCR篩檢站解決不了問題，醫事人員要放在中、重症，目標明確，這也是中央說過的，再多的床、沒有醫事人員也沒用，他再三跟中央說，要簡化流程減少民眾的痛苦，一次到位放寬認定不限任何對象，快速診斷及早治療。

    另外，中央流行疫情指揮中心今天上午與地方開會討論防疫政策，與會的副市長劉和然說，中央希望現行居家隔離「3+4」改為打滿三劑疫苗，不分年紀，經過快篩陰性，7天自主防疫或自主健康管理，非必要不外出，若僅打二劑疫苗，則維持「3+4」作法。

    劉和然認為，後續管理可能會有問題，因此向中央建議，維持所有密切接觸者維持7七天自主健康管理。侯友宜也說，現在電子圍籬都沒有了，如何辨識外出者是否打滿三劑，反而增加第一線工作人員的負擔。侯強調，希望地方的聲音「CDC真的要聽進去，趕快把事情做好，減少民眾的痛苦。」

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