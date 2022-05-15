新北再增2處PCR篩檢站 居家照護破11萬人再創高

新北市15日起再增加三重小巨蛋、汐止社區篩檢站（汐止區公所前廣場）2處PCR篩檢站。（新北市衛生局提供）

2022/05/15 15:49

〔記者林欣漢／新北報導〕新北市今天起再增加三重小巨蛋、汐止社區篩檢站（汐止區公所前廣場）2處PCR篩檢站，市長侯友宜說，居隔人數有微幅下降，但居家照護破11萬人再創高，會持續觀察是否還會再上升，找出這段時間相關因素，讓防疫更落實。

新北市今天新增武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）2萬2891例確診，居家照護執行中11萬3603人，居家隔離列管數1萬9953人。

侯友宜說，新北市全國醫療量能最不足、倒數第2名只贏過金門，居家照護達17萬2885人是全國最高，已有5萬9282人解隔康復，12家核心醫院及620間診所、29區衛生所，將士用命扛下全力守護市民健康，醫療及行政體系，「用最少的醫療量能，扛起最大的責任。」

侯友宜指出，新北市今天再增加三重小巨蛋、汐止社區篩檢站2處PCR篩檢站，服務快篩陽性民眾，總數來到38處，總篩檢量達76萬人次。

他也提醒，明天（16日）起啟動接種第二次追加劑（第四劑），對象是65歲以上長者、長照機構住民，以及18歲以上免疫不全或免疫力低下且病情穩定者，已接種第一次追加劑且間隔滿5個月以上，可透過39家醫院、465家診所、29區衛生所，網路、電話預約或現場掛號，長照機構則由醫療院所進入機構接種，31日以前65歲以上接種第四劑可得500元超商禮券。

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新北市15日起再增加三重小巨蛋、汐止社區篩檢站（汐止區公所前廣場）2處PCR篩檢站。（新北市衛生局提供）

新北市長侯友宜說，新北市用最少的醫療量能，扛起最大的責任。（記者林欣漢攝）

新北市15日起再增加三重小巨蛋、汐止社區篩檢站（汐止區公所前廣場）2處PCR篩檢站。（記者林欣漢攝）

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