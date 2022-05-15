要錢不成砍死阿嬤跑去買春 20歲寄養孫繼續羈押

男子李盈達向照顧他長大的楊姓老婦要錢不成，竟將楊婦砍死後去買春，新北地院裁定延長羈押2個月。（資料照）

2022/05/15 16:01

〔記者王定傳／新北報導〕20歲男子李盈達去年10月，向照顧他長大的78歲楊姓老婦人討要錢被拒後，竟猛刺楊婦20多刀致死、奪走11萬現金，直奔按摩店買春；新北地檢署依強盜殺人罪嫌起訴李男，並以他犯罪手段殘虐、惡性重大、令人髮指，請法院從重量刑，由於羈押期限將屆滿，新北地院裁定延長羈押2個月。

檢警調查，李男自6個月大起，就被外婆託給鄰居楊婦照顧撫養至16歲，去年間，楊婦之子還安排李男一起工作擔任學徒，兩人對李男照顧可說是無微不至。

怎料，李男得知楊婦住處有存放現金，且楊婦之子才剛領薪水，去年10月21日下午1時許，預謀犯案先添購水果刀，再搭車前往楊婦住處，以如廁為由進入屋內，隨即開口討錢被拒絕後，竟持水果刀朝楊婦瘋狂刺殺20多刀，並奪走11萬2000元現金。

檢警調查，李男犯案後先變裝再搭車直奔林森北路按摩店買春，隨後包車前往花蓮遊玩；楊婦之子因察覺李男沒來上工，趕緊聯繫其大姊返回住處查看，發現木門反鎖，且鐵門及木門門把均沾有血跡，趕緊報警處理。

警方趕抵時，楊婦倒臥在家中地板上，已無生命跡象，送醫仍不治死亡；警方逐一過濾監視影像，當晚11時許在花蓮鬧區發現李男正在買鹹酥雞，當場壓制逮捕。

檢方斥責李男未念及楊婦養育之情，僅為求財花用，就對年事已高、無反抗能力的被害者揮刀刺殺20多刀，見被害者倒地仍不停手，揮砍力道之大連自己手都受傷，可見他犯罪手段殘虐且惡性重大，視他人生命如草芥，令人髮指。

檢方並認為，李男僅因覬覦財物就對養育他長大的楊婦痛下殺手，可見他對他人生命權全然漠視，對被害家屬造成無可抹滅、挽救的傷害；再者，李男犯案後先變裝，再直奔林森北路消費並前往花蓮遊玩，完全沒有悔悟之意，對法秩序完全漠視，並對他人生命、身體及財產安全已產生重大危害，請法院從重量刑。

全案移審後，李盈達繼續羈押，由於羈押期限將屆滿，合議庭認為，李男涉強盜殺人罪嫌重大，有逃亡之虞，為確保後續審判或執行程序順利進行，仍有繼續羈押之必要，裁定延押2個月。

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