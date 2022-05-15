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    新北成立119防疫派遣中心 輕、重症分流快速送醫

    新北市長侯友宜視察119防疫派遣中心，了解話務人員派案情形。（記者賴筱桐攝）

    新北市長侯友宜視察119防疫派遣中心，了解話務人員派案情形。（記者賴筱桐攝）

    2022/05/15 13:03

    〔記者賴筱桐／新北報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）確診人數上升，為維持醫療量能，新北市成立「119防疫派遣中心」，承接「重症送醫案件聯繫收治醫院」、「輕症未送醫案件追蹤關懷」以及「受理民眾諮詢」等工作，有效執行輕、重症分流。新北市長侯友宜今天上午慰問消防人員的辛勞，期許未來全力以赴，協助市民度過艱困疫情。

    侯友宜指出，新北市消防局在今年3月成立防疫派遣中心，動用387名人力，負責輕重症分流、醫療收治、後續追蹤關懷及民眾諮詢等工作，119電話量從原本的單日平均1000通增加到5000通，上升5倍；救護車派遣案件量也從500件增加到700件，增加4成。

    他說，目前已啟用100輛以上救護車，面對未來疫情高峰會再提升量能，尚有20輛救護車及70輛災情勘查車可調度使用，將視情況投入防疫作戰。防疫派遣中心電話線目前開設23席，若案件持續增加，可再擴充至38席。

    侯友宜表示，為保持各醫院醫療量能，消防局執行防疫案件採輕重症分流，針對重症病患快速送醫，經評估不需送醫的民眾，將轉介至相關單位並給予關懷。疫情期間消防局的應變能力非常強，透過聯繫、協調，在派遣過程以最快速度抵達收治醫院，平均10幾分鐘就能迅速完成任務。

    消防局長黃德清表示，為了有效執行輕重症分流，消防局自今年3月率先全國成立「防疫派遣中心」，由387名內勤人員編組輪值，承接119「重症送醫案件聯繫收治醫院」、「輕症未送醫案件追蹤關懷」及「受理民眾諮詢」工作。其中重症依據中央流行疫情指揮中心的標準，包括6歲以下兒童、75歲以上長者出現9大警示症狀，由第一線救護員判斷後立即送醫。

    黃德清說，防疫派遣中心原本設置6席處理席，因應疫情滾動調整，目前開設23席處理席，截至5月14日，受理總通話量逾1萬通，其中重症聯繫收治醫院案件單日逾200件，輕症案件協助轉報衛生局並追蹤關懷單日超過100件，民眾諮詢電話也超過100通，未來若防疫案件持續增加，可再擴充至38席。

    另外，消防局線上執勤救護車總共108輛，必要時可以投入最大量120輛，另整備災情勘查車70輛，可隨時協助防疫載運勤務。

    武肺確診人數增加，新北市長侯友宜（左二）慰勉119防疫派遣中心人員的辛勞。（記者賴筱桐攝）

    武肺確診人數增加，新北市長侯友宜（左二）慰勉119防疫派遣中心人員的辛勞。（記者賴筱桐攝）

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