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    首頁　>　新北市

    65歲以上快篩陽擬給抗病毒口服藥 侯友宜籲：快篩陽視同確診全面實施

    中央研擬針對快篩陽性的65歲以上長者，可先領取抗病毒口服藥物。新北市長侯友宜對此表示，最重要的是快篩陽性視同確診應全面實施，搭配居隔轉型一次做到位，才能根本解決問題。 （記者賴筱桐攝）

    中央研擬針對快篩陽性的65歲以上長者，可先領取抗病毒口服藥物。新北市長侯友宜對此表示，最重要的是快篩陽性視同確診應全面實施，搭配居隔轉型一次做到位，才能根本解決問題。 （記者賴筱桐攝）

    2022/05/15 11:58

    〔記者賴筱桐／新北報導〕國內武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）確診人數快速增加，中央流行疫情指揮中心研擬針對快篩陽性的65歲以上長者，可先領取抗病毒口服藥物。新北市長侯友宜今天對此表示，65歲以上長者只是一小部分的人，最重要的是快篩陽性視同確診應全面實施，搭配居隔轉型一次做到位，才能根本解決問題。

    指揮中心今天邀集地方政府召開線上會議，侯友宜同時間剛好有其他市政行程無法參加。侯友宜今天視察119防疫派遣中心受訪表示，不管與指揮中心有沒有開會溝通，平常聯繫管道都非常暢通，所有問題這幾天新北市都已跟中央說明，希望中央理解新北市是高風險疫區，能夠採取因地制宜方式，比照當時的居家照護計畫，讓新北市先行試辦。

    侯友宜說，如果當時新北市沒有率先施行居家照護，現在累計達到15萬人次的量，不要說1個月，2個禮拜新北市的醫療量能就崩潰了，新北市的確診人數佔全國3分之1，人力與醫療資源有限，希望中央因地制宜，讓新北市的應變能力可以更強；他強調，市府不管派誰去開會，中央都知道新北市要做什麼，平常都在溝通，他不會不溝通、也不會不體諒，但是溝通、體諒的過程中，中央永遠要站在人民的痛苦上，幫民眾解決問題。

    針對快篩陽性的65歲以上長者，擬透過綠色通道先給予抗病毒口服藥物。侯友宜認為，這只是針對65歲以上族群，最重要的是快篩陽性視同確診應全面實施，新北市社區篩檢站的陽性率已達到97%，必須從根源做起，全面推動居隔轉型，回到7天的自主健康管理，一次做到位，不要只做一半，否則面對現在的確診個案，不論篩檢站增加多少，都無法解決現有問題。

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