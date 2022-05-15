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    首頁　>　新北市

    雙北叫不動地區醫院？侯友宜否認：18家責任醫院犧牲奉獻

    針對衛生福利部醫福會執行長王必勝昨天指出，台北和新北市府明顯叫不動地區醫院和大型教學醫院，新北市長侯友宜表示，新北市18家急救責任醫院犧牲奉獻、全力以赴，沒有叫不動的問題。（記者賴筱桐攝）

    針對衛生福利部醫福會執行長王必勝昨天指出，台北和新北市府明顯叫不動地區醫院和大型教學醫院，新北市長侯友宜表示，新北市18家急救責任醫院犧牲奉獻、全力以赴，沒有叫不動的問題。（記者賴筱桐攝）

    2022/05/15 11:34

    〔記者賴筱桐／新北報導〕面對北部各大醫院急診室塞車情況，衛生福利部醫福會執行長王必勝昨天指出，台北和新北市府明顯叫不動地區醫院和大型教學醫院，只能以市聯醫體系咬牙苦撐。對此，新北市長侯友宜今天駁斥，沒有叫不動的問題，新北市府與18家急救責任醫院同心齊力，醫院都願意犧牲奉獻，全力以赴守住疫情。

    侯友宜今天視察119防疫派遣中心受訪表示，新北市是全國醫療量能與病床數倒數第2的縣市，新北市從疫情爆發第一時間到現在，與18家急救責任醫院同心齊力、全力以赴，守住全國確診個案最多的新北市，新北市18家急救責任醫院沒有叫不動的問題，醫院都願意犧牲奉獻，跟市府站在一起。

    侯友宜說，119防疫派遣中心一接獲通報，馬上連絡醫院，醫院就馬上收治，不但沒有叫不動，他更感謝18家急救責任醫院積極主動、全力以赴，對於政策改變全力配合，做得更細膩到位，對於18家急救責任醫院，他永遠心存感激，這2年如果沒有醫院的付出，新北市不可能把防疫做好，面對新北市大量確診個案，18家急救責任醫院扛起來沒有講話，他非常感恩。

    另外，針對醫院PCR塞車，指揮中心表示沒有預料到保險的情況。侯友宜認為，每件事情都要做好萬全準備，政策要隨著疫情變化快速調整，就像快篩試劑早就要準備好，讓民眾買得到、價格便宜的快篩試劑，可以用來自我健康監測，這是很簡單、平常就要準備的事情，面對政策轉換，平常的防疫量能要準備好，才是應有的作為與本分。

    侯友宜表示，新北市政府身為第一線執行單位，遇到問題馬上反映，希望中央體察第一線人民的痛苦，傾聽人民有哪些不方便，光一個Trace系統、法定傳染病系統，現在還是有問題、卡卡的，他看到問題一定會反映，人民的痛苦、健康一刻都不能等，我們要趕快拚、趕快做。

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