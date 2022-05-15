三峽某養護中心群聚釀3死 侯友宜：確診個案傷害已降到最低

針對新北市三峽區某養護中心群聚感染案，新北市長侯友宜表示，新北市的長照機構最早實施在地安置、分艙分流與醫療介入，把確診個案的傷害降到最低。（記者賴筱桐攝）

2022/05/15 11:18

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市三峽區某養護中心爆發武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）群聚感染，院內50名住民及8位工作人員共有52人確診，其中3人死亡。新北市長侯友宜今天表示，新北市的長照機構最早實施在地安置、分艙分流與醫療介入，把確診個案的傷害降到最低，死亡的3人為分別為癌末與長期臥床患者，他感到不捨。

衛生局表示，6日接獲該護理之家通報因機構普篩，發現45位住民及8位工作人員快篩陽性，隨即啟動採檢作業，8日醫院通報PCR檢驗結果有52位陽性，8、9日分別有3位住民通報死亡，其中1人為癌症患者，2人為長期臥床住民，均有簽署DNR（不施行心肺復甦術）。

衛生局說，其餘確診者都是無症狀、輕症，狀況皆穩定，預計5月18日解除隔離後執行環境消毒。

侯友宜今天視察119防疫派遣中心受訪表示，新北市的長照機構有330家，佔全國總數4成，新北市的長照機構是全國最早做在地安置、分艙分流，以及啟動12家責任醫院實施遠距醫療，作為保母醫院，當三峽某護理之家產生院內群聚感染時，立即啟動相關應變措施，相關人員經過醫療診斷後立即投藥。

侯友宜表示，這起長照機構群聚案經過立即給藥、分艙分流以及醫療介入，將52名確診個案的傷害降到最低，但難過的是，仍然有3位住民不幸往生，其中1位是癌症末期，另2位是長期臥病，他依然捨不得，希望新北市的長照機構全力以赴，守護住民的安全。

相關新聞請見︰

「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法