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    首頁　>　新北市

    情侶檔騎車撞上值勤警車 女子顱內出血昏迷指數剩1

    警車遭撞嚴重毀損，撞擊力道可見一斑。（記者徐聖倫翻攝）

    警車遭撞嚴重毀損，撞擊力道可見一斑。（記者徐聖倫翻攝）

    2022/05/14 16:34

    〔記者徐聖倫／新北報導〕新北市三重區疏洪道發生重大車禍，11日深夜20歲黃姓男子騎機車載著黃姓女友行經疏洪一路，黃男疑似未注意車前狀況，直接衝撞停在路邊執勤的警車，黃男與黃女當場彈飛，尤其黃女面部著地失去生命徵象，經送醫後2人均保住一命，但黃女顱內出血持續昏迷，仍命懸一線。

    據了解，黃男、黃女於本週三晚間11時許騎車雙載行經三重區疏洪一路、疏洪十路口，當時三重警分局大有派出所警車也剛抵達該路口停放於路邊，正準備執行防飆勤務，才剛停好車就感受到猛烈撞擊，車上員警受驚之餘趕緊下車查看，只見黃男、黃女雙雙倒地。

    警方表示，黃男撞擊力道之大，從警車左後方撞上還造成警車車體往前方推移，黃男與黃女則是被彈飛約10公尺遠，當下黃男還有意識，但黃女面部著地失去生命徵象，警方趕緊聯繫119協助2人送醫。

    據悉，黃男傷勢為左側髖骨斷裂，全身多處擦挫傷，所幸意識清楚，經手術救治已無大礙，但黃女面部骨折、顱內出血昏迷指數剩1，雖說保住一命但狀況非常不樂觀，現仍在院持續觀察救治中。警方調查，黃男與員警雙方均未有飲酒情事，詳細肇事責任歸屬將持續釐清。

    警方於現場處理車禍，地板上血跡清晰可見。（記者徐聖倫翻攝）

    警方於現場處理車禍，地板上血跡清晰可見。（記者徐聖倫翻攝）

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