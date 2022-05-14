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    永和大陳都更案 新生市場擬8月中拆除、將改建9層住商大樓

    永和新生市場攤商將在7月底前搬遷淨空，預計8月中拆除。（新北市政府經發局提供）

    永和新生市場攤商將在7月底前搬遷淨空，預計8月中拆除。（新北市政府經發局提供）

    2022/05/14 13:59

    〔記者何玉華／新北報導〕新北市永和區大陳都更案單元三中的新生公有市場報廢拆除，已經市議會同意，預計8月中拆除，攤商將於7月底搬遷淨空；新北市政府經濟發展局指出，新生市場已有52年歷史，配合市府推動都市更新，建物報廢拆除後，將改建成住商混合的9層樓建物，預計2027年初完工。

    新北市永和新生地（大陳地區）更新單元3都市更新案由新北市住宅及都市更新中心辦理，今年初已經與得標廠商皇翔建設簽約；範圍內的新生公有市場拆除重建，日前經市議會審議通過，經發局長何怡明表示，已針對現有56個攤商提出安置計畫，未來興建完成的大樓，會在1至3樓規劃市場使用。

    經發局指出，新生市場位於新生路193巷1號，設立於1970年，包含在大陳地區單元3都市更新範圍內，由住都中心辦理整體都市更新，預計今年8月進行拆除，未來市場將移至保安路旁，重建為地上9樓、地下6層的複合型市場大樓，地上1至3樓作市場使用，4至9樓為商業使用，還有地下停車空間。

    經發局盤點周邊沒有適合攤商的中繼地點，去年底召開攤商說明會與攤商協調完成，後續依「永和區新生公有零售市場使用費補貼款或補償費出資人負擔標準」，有意願進駐新市場者，給付使用費補貼款；無意願進駐者則給付一次性補償費。

    住都中心指出，目前由市場處辦理公告拆除事宜，預計8月15日由皇翔建設拆除，市場用地面積為約337坪，未來將興建地上9層、地下6層的建築，預計在2027年初完工。

    新生市場自治會會長鄭均平表示，攤商將在7月底前搬遷淨空，由於附近市場飽和，暫時還沒找到中繼的地方營業，經發局則提供一次性的補償；考量疫情衝擊，生意不佳，部分攤商不排除先休息一段時間，加上鄰近住戶都一起辦理都更，市場停業影響有限。

    永和新生市場預計8月中拆除，未來將改建為9層樓高的住商混合大樓。（新北市政府經發局提供）

    永和新生市場預計8月中拆除，未來將改建為9層樓高的住商混合大樓。（新北市政府經發局提供）

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