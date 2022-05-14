新昌市民活動中心啟用 守望相助服務台傳承夫妻情緣與承諾

汐止區新昌里長林碧霞（右）向市長侯友宜說明守望相助服務台的歷史淵源。（記者翁聿煌攝）

2022/05/14 12:52

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市汐止區新昌市民活動中心今天舉辦啟用典禮，市長侯友宜到場主持，活動中心一樓大廳內擺著一座守望相助服務台，是前里長朱英源組成社區守望相助隊時所訂製，朱英源2011年因病過世，太太林碧霞謹記朱英源對里民的承諾，接任里長至今，林碧霞說，看見這個服務台就會提醒她要善盡職責，做好里民服務，就是她對先生最好的懷念方式。

林碧霞說，這座守望相助服務台前除了印有「新昌里守望相助隊」，左右還寫著「日時顧厝內、暗時顧里內」的標語，短短10個字，說明守望相助隊員的責任與辛勞，朱英源原本是總鋪師，太太林碧霞嫁雞隨雞，跟著朱英源當助手，在地方煮遍大小婚宴喜慶。

朱英源熱情爽朗、急公好義的個性，獲得社區民眾的認同，1989年接任新昌里長，林碧霞也跟著服務里長，朱英源成立守望相助隊，並且打造值班服務台，每天晚上搬到活動中心門口，守護社區的安全。

里長伯一直做到2011年因病過世，最熟悉里內大小事的林碧霞當仁不讓，扛起責任選里長，並且把總鋪師的生意收起來，專心為社區服務，林碧霞說，里內的老人比例很高，孩子不在家，有事情就會找里長，平常也需要多關懷、親近，最近疫情期間，她都是自己出馬，為里民送快篩劑，讓長輩安心，舊的里民活動中心因為海砂屋改建，今天啟用能讓里民有更好的室內活動空間。

侯友宜參觀時，聽到林碧霞介紹這座守望相助服務台、承載著夫妻的深情記憶和對里民的服務承諾，他感動地對林碧霞深深一鞠躬、並且把她抱緊緊，也溫暖了所有在場民眾。

新北市長侯友宜對朱英源林碧霞夫婦的奉獻十分感動，將林碧霞緊擁入懷。（記者翁聿煌攝）

新建落成的汐止區新昌市民活動中心造型美觀大方。（記者翁聿煌攝）

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