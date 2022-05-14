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    汐止水返腳公園啟用 茶葉倉庫變身遊戲區

    汐止水返腳公園保留當地的礦業特色。（記者盧賢秀攝）

    汐止水返腳公園保留當地的礦業特色。（記者盧賢秀攝）

    2022/05/14 12:50

    〔記者盧賢秀／新北報導〕新北市政府在汐止市區闢建水返腳公園，今天完工啟用，將茶葉倉庫變身為遊戲區，並保留礦業與水返腳碼頭等歷史意象，融入公園遊憩場域，市長侯友宜與地方民代今天揭牌啟用，他說，這裡是可以滿足汐止區不同年齡及族群需求的特色公園，歡迎市民來這主享受歷史文化、環境生態公園的樂趣。

    汐止區水返腳公園位於大同路2段，離台鐵汐止車站只有200公尺。現場原本是一處下凹窪地，有禮門溪穿越，雜林叢生且長期閒置未整理，市府團隊將周邊零散整併，地方廟宇濟德宮無償提供約242坪的土地，打造成2600坪充滿汐止人文特色的公園。

    工務局長詹榮鋒表示，汐止本身就是一個充滿歷史文化的水岸城市，以往因基隆河受潮汐漲退之終點而得「水返腳」地名，施工團隊利用基地原地形地貌，融入汐止各時期發展特色和人文元素，接受公民團體的意見開放周邊學校師生參與設計。

    水返腳公園分為入口廣場、長者體健區、休憩平台、乾式遊戲區、濕式遊戲區、戶外健身區、多功能廣場及棲地營造區等特色遊憩區，將茶葉倉庫意象打造遊戲區，保留礦業和水返腳碼頭等歷史意象。

    市長侯友宜說，水返腳公園在汐止火車站前，融合生態、環保、教育和歷史文化等特色，並透過學生的創意，將水返腳公園打造成分齡、分區，滿足不同年齡及族群需求的特色公園，希望大家多來享受公園的樂趣。

    汐止水返腳公園今天啟用。（記者盧賢秀攝）

    汐止水返腳公園今天啟用。（記者盧賢秀攝）

    市長侯友宜參觀水返腳公園的設施。（記者盧賢秀攝）

    市長侯友宜參觀水返腳公園的設施。（記者盧賢秀攝）

    以茶葉倉庫造型打造遊樂區。（記者盧賢秀攝）

    以茶葉倉庫造型打造遊樂區。（記者盧賢秀攝）

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