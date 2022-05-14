促全面實施快篩陽視同確診 侯友宜：減少程序、快速給藥

新北市長侯友宜建議中央儘速全面實施快篩陽視同確診，安撫人民心理、即時啟動醫療診治。（記者盧賢秀攝）

2022/05/14 12:16

〔記者盧賢秀／新北報導〕新北市長侯友宜今天再度強調，快篩陽視同確診是減少程序、及時收治，讓醫生診療判斷，需要給藥就快速給藥，是現階段守護人民健康一刻都不能等待的最好方法，為什麼還要讓生病的人在最痛苦的時候去排隊做PCR，等待2、3天判讀，錯過黃金治療的時間？

侯友宜今天到汐止區水返腳公園啟用典禮時，仍強調他主張儘快全面實施「快篩陽視同確診」政策，以減少程序，他也希望中央能儘速調整步伐，準備配套措施，讓快篩陽的民眾在第一時間快速啟動醫院診療。

侯友宜說，新北市社區篩檢站快篩陽性率已經達到90%，為什麼還要快篩陽的民眾，在最痛苦的時候，還風日曬雨淋苦苦排隊做PCR，做了PCR上傳系統又卡卡的，判讀時間還拖了2、3天，錯過了黃金治療時間。

就像總統所說的，要安撫民眾的心理、及時給予收治，快篩陽視同確診能減少整個程序，經醫師診療需要給藥的就快速給藥，是現階段守護人民健康、一刻都不能等待的最好方法。

侯友宜說，防疫這2年來，他看到人民面臨的問題，他是第一線作戰指揮官，每天跟民眾站在一起，聽到民眾需要改變的聲音，他很早就提醒中央，也給中央一些時間準備，誠懇希望中央，聽進去現階段人民面臨的問題。

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新北市長侯友宜（右四）主持水返腳公園啟用典禮。（記者盧賢秀攝）

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