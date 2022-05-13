雙和醫院醫師李俊成網路造謠 院方記大過 本人出面鞠躬道歉

雙和醫院麻酸科醫師李俊成出面向社會大眾道歉。（記者翁聿煌攝）

2022/05/13 18:37

〔記者翁聿煌／新北報導〕衛生福利部雙和醫院麻醉科醫師李俊成，日前在網路上散布「中央徵用台北快篩送至疫情不嚴重的高雄」、「5月6日那起車禍就是要載去中南部出事的，還帶走兩名工程人員」等不實內容，被警方查出他的真實身分，雙和醫院今天開會核定記大過，李俊成也出面向社會大眾道歉

李俊成下午在院方安排下，出面宣讀道歉聲明，他表示「有關本人在網路上發表不實謠言，造成民眾恐慌及社會對立，嚴重打擊第一線防疫醫護人員士氣的惡劣行為，本人深感抱歉，並會負起所有法律責任。」

「本人對於中央政府及全民、高雄市及台北市的市民及兩個市府團隊造成的損害，在此致上本身最深的歉意，另外，對於本人任職的醫院因此造成聲譽受損及困擾，本人也表示歉意，並願意接受醫院的懲處。」

「在台灣疫情最嚴峻的時刻，我身為醫護人員，應與全國醫療團隊一起守護人民的健康。爾後也會謹記教訓，嚴格督促自己。再次為我不當的行為及言論，向社會大眾深深的致歉。」，他並且兩度向媒體鞠躬，未接受訪問即離開。

受國內疫情影響，民眾搶購公費快篩試劑大排長龍，卻有網友hamel，利用本月6日一輛載運5萬劑快篩試劑的大貨車，於國道三號南下138公里苗栗西湖路段，因不明原因衝撞停在路肩的施工警戒小貨車後，又再追撞前方內側車道移動式施工小貨車，這起車禍事故造成2死3傷的事件，在社群平台PTT散布「中央徵用台北快篩送至疫情不嚴重的高雄」、「5月6日那起車禍就是要載去中南部出事的，還帶走兩名工程人員」等不實內容。

高雄市政府緊急澄清這是假訊息，警方介入偵辦，高雄刑大12日破案，查出是雙和醫院的李姓麻醉科醫師所為。

雙和醫院麻酸科醫師李俊成出面向社會大眾道歉。（記者翁聿煌攝）

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