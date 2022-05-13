侯友宜稱新北社篩站陽性率近9成 籲盡快全面實施「快篩陽視同確診」

新北市長侯友宜表示，新北市社區篩檢站連2日陽性率近9成，快篩陽視同確診幾乎已經一致。（記者周湘芸攝）

2022/05/13 16:29

〔記者周湘芸／新北報導〕因應武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情，新北市長侯友宜今召開疫情記者會表示，新北市社區篩檢站連2日陽性率近9成，快篩陽視同確診幾乎已經一致，呼籲中央要相信人民、不要懷疑人民，盡快放寬全面實施「快篩陽視同確診」。

侯友宜表示，新北市今天新增2萬2483名確診個案，居家隔離3萬75人、居家照護10萬586人，雖然確診曲線有微幅下降，但還要再觀察下降因素，至於居隔人數還是往上走，對公衛體系負擔越來越重，居家照護累計則已收治14萬4277人次。

侯友宜指出，新北市36處社區篩檢站累計至昨天已達70萬篩檢量，其中11日篩檢量1萬381人，有9277人陽性，陽性率89.4%；10日篩檢1萬364人，9225人陽性，陽性率89%，表示快篩陽性到社篩站確認的確診率已經達9成，快篩陽視同確診幾乎已經一致。

侯友宜表示，呼籲中央放寬「快篩陽視同確診」，減少醫護人員採檢人力，簡化流程一次到位、放寬認定，把握所有黃金時間，是避免個案最後變成中重症的防衛機制。他強調，從居隔轉型到「快篩陽視同確診」政策，都是從被動管理轉換成主動自我管理，要相信人民、不要懷疑人民，出發點都是站在人民最大利益為原則。

針對3對象「快篩陽視同確診」目前有多少醫療院所提供遠距判定，新北衛生局長陳潤秋表示，新北目前有1026家診所、30家醫院提供遠距診療，但這部分都要耗掉醫護人力，真正應該減掉的是PCR篩檢運作，PCR會耗掉更多人力。

至於中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中曾說武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）降級為第四類傳染病可能在7月，是否認為可提前降級？陳潤秋則說，法定傳染病分類屬中央權責，依法照中央規定辦理。

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