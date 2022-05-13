為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　新北市

    陳時中駁全面「快篩陽視同確診」 侯友宜再回：快篩劑又不會挑人

    侯友宜表示，快篩試劑不會挑人，3類對象能做「快篩陽視同確診」，為什麼一般人不能做？（記者周湘芸攝）

    侯友宜表示，快篩試劑不會挑人，3類對象能做「快篩陽視同確診」，為什麼一般人不能做？（記者周湘芸攝）

    2022/05/13 16:06

    〔記者周湘芸／新北報導〕新北市長侯友宜多次喊話放寬「快篩陽視同確診」對象，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今反駁，認為可能導致沒確診者被隔離、不需要吃藥者吃出副作用。侯今於記者會回應，快篩試劑不會挑人，3類對象能做，為什麼一般人不能做？有疑慮中央就要克服。

    侯友宜表示，他已經講了半個多月「快篩陽視同確診」，呼籲中央把配套跟法令做好趕快實施，12日起推出3類對象適用，既然這3類可以做、相關配套沒問題，擴大適用範圍也應該沒問題。中央擔心偽陽性，但快篩試劑不會挑人，居隔者跟一般對象都會這樣的問題，同理法令問題3類對象都可以做，其他對象為什麼不行？

    侯友宜指出，若有疑慮中央就要克服，當前已經花太多醫療量能在採檢，設再多篩檢站都有人力極限，只有解決這些問題才能減少醫事人員採檢負擔，守住中重症醫療量能。

    他表示，就像蔡英文總統所說「簡化流程、放寬認定、舒緩民眾不安」，民眾多一天等待就多一天不安，他已經喊話半個多月，相信中央該準備的也該準備好，一定有能力解決，只有願不願意做。

    相關新聞請見︰

    「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    蔡英文今裁示3大防疫指引 侯友宜：總統說1次贏過我說10次
    2022/05/13 16:04

    蔡英文今裁示3大防疫指引 侯友宜：總統說1次贏過我說10次
    雲林今+513家庭群聚為主 衛生局：在家吃飯公筷母匙少交談
    2022/05/13 16:02

    雲林今+513家庭群聚為主 衛生局：在家吃飯公筷母匙少交談

    富蘭克林華美生技基金 領航未來商機
    宜蘭+1425！快篩陽性免出門 全縣42家診所視訊診斷是否確診
    2022/05/13 16:01

    宜蘭+1425！快篩陽性免出門 全縣42家診所視訊診斷是否確診
    唾液快篩搶購、實名制買氣略降 陳時中：可能新品上市才有人排隊
    2022/05/13 16:01

    唾液快篩搶購、實名制買氣略降 陳時中：可能新品上市才有人排隊

    夏普AIoT智慧空調打造便利生活
    新北市今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播