陳時中駁全面「快篩陽視同確診」 侯友宜再回：快篩劑又不會挑人

侯友宜表示，快篩試劑不會挑人，3類對象能做「快篩陽視同確診」，為什麼一般人不能做？（記者周湘芸攝）

2022/05/13 16:06

〔記者周湘芸／新北報導〕新北市長侯友宜多次喊話放寬「快篩陽視同確診」對象，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今反駁，認為可能導致沒確診者被隔離、不需要吃藥者吃出副作用。侯今於記者會回應，快篩試劑不會挑人，3類對象能做，為什麼一般人不能做？有疑慮中央就要克服。

侯友宜表示，他已經講了半個多月「快篩陽視同確診」，呼籲中央把配套跟法令做好趕快實施，12日起推出3類對象適用，既然這3類可以做、相關配套沒問題，擴大適用範圍也應該沒問題。中央擔心偽陽性，但快篩試劑不會挑人，居隔者跟一般對象都會這樣的問題，同理法令問題3類對象都可以做，其他對象為什麼不行？

侯友宜指出，若有疑慮中央就要克服，當前已經花太多醫療量能在採檢，設再多篩檢站都有人力極限，只有解決這些問題才能減少醫事人員採檢負擔，守住中重症醫療量能。

他表示，就像蔡英文總統所說「簡化流程、放寬認定、舒緩民眾不安」，民眾多一天等待就多一天不安，他已經喊話半個多月，相信中央該準備的也該準備好，一定有能力解決，只有願不願意做。

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