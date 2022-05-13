首位一審檢察官直升檢察長！陳盈錦寫歷史

新北地檢署檢察官陳盈錦獲派接掌屏東地檢署，為史上首位從一審接任檢察長的檢察官。（記者吳政峰攝）

2022/05/13 13:55

〔記者吳政峰／台北報導〕法務部13日公布今年檢察長異動名單，共有20個職位換人當，6人為新任檢察長，其中新北地檢署檢察官陳盈錦因辦案認真，獲遴派接掌屏東地檢署，成為史上首位從一審直接派檢察長的檢察官。此外，彰化地檢檢察長俞秀端掌桃園地檢署，顯示女性亦獲重用。

陳盈錦現年58歲，司法官學院33期結業，具有政大法律所與台大新聞所雙碩士學位，曾任一、二審檢察官，也曾擔任過行政執行署副署長，去年8月呼應法務部人事活化制度，主動申請回任新北地檢署傳承經驗，這段期間辦案認真，獲得不少肯定。

法務部長蔡清祥指出，陳盈錦自願從二審回到一審辦案，服務期間表現穩健，處事誠懇，具有溝通協調能力與前瞻思維，為落實拔擢一審優秀檢察官的政策方向，此次破例從一審遴派檢察長。他也希望其他檢察官了解，不論在哪個審級服務，只要敬業、認真、負責，均有機會出線。

而在太魯閣號出軌案中一戰成名的俞秀端（時任花蓮地檢署檢察長），去年破格接掌彰化地檢署，今年再調直轄市的桃檢。蔡清祥解釋，俞秀端認真負責，且願意溝通，帶領以年輕檢察官為主的桃檢，相信能有一番作為。

蔡清祥指出，本次遴選新任檢察長的標準，辦案能力是基本要求，認真則是指標態度，此外，還要考量品操、本職學能、對刑事政策走向的掌握度、工作熱忱、勇於承擔、溝通力、領導力、案件敏感度、是否曾任襄閱或調法務部辦事的行政職、長官與外界評價等因素。

客觀條件上，蔡清祥考量壯、中、青三個世代的均衡，以及北、中、南地域的平衡，派司法官學院20期結業的張斗輝掌高檢署、26期的廉政署長鄭銘謙掌金門高分檢、30期結業的保護司長毛有增掌新北檢、30期的陳盈錦去屏東、36期的台中高分檢檢察官郭景東掌金門地檢署、37期的廉政署南調組組長黃元冠掌連江地檢署。

蔡清祥強調，檢察長必須具有年輕化心態與創新理念，願意接受新觀念並跟上修法腳步，時刻保持當檢察官的熱情，並對被害人或弱勢族群保有悲天憫人的胸懷。

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