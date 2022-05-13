情侶檔遭醋男當街開槍射傷 送醫才知道染疫

警方依殺人未遂、槍砲等罪嫌，將林嫌移送法辦。（記者徐聖倫翻攝）

2022/05/13 12:31

〔記者徐聖倫／新北報導〕41歲林姓男子不滿35歲高姓前女友結交新男友，醋勁大發導致林嫌失去理智，11日晚間11時許帶著手槍前往高女於新北市三重住處埋伏，見到高女與其男友一出門即對著他們連開3槍，2人倒地後林嫌則南下逃亡。所幸高女與男友2人送醫後保住一命，另在警方追緝下，林嫌在12日深夜於苗栗就逮。

據了解，林嫌平日為計程車司機，去年與高女交往，但過程中林嫌情緒常常失控，甚至對高女辱罵、毆打，高女再受不了這種生活，於是提告家暴並申請保護令，上月徹底與林嫌分手，隨後與現任男友王姓男子交往。

林嫌認為既然分手高女就得撤告，11日林嫌以電話聯繫高女提出撤告要求，但卻遭高女嚴正拒絕，林嫌為此大為光火，又與高女吵了一架，於是萌生報復的念頭。林嫌在11日晚間帶著改造手槍前往高女於三重區自強路住處外埋伏，晚間11時許撞見高女與男友王男出門，上前連開3槍後逃逸。

高女、王男分別在左小腿、左胸中彈，警消獲報趕抵將2人送醫，所幸槍傷均避過要害保住一命。而2人在手術前進行武漢肺炎採檢，未料呈現陽性反應，幸運的是接觸過的警方、消防、醫護均為快篩陰性，險些染疫。

警方徹夜調監視器追緝，調查出林嫌作案後未帶手機搭乘白牌車逃往苗栗縣竹南鎮，途中還尋求友人金錢協助只借到6000元，最終警方抵達竹南，順利在街上找到撥打公用電話的林嫌，一舉將其逮捕。

據悉，林嫌有毒品、詐欺、妨害性自主等多項前科，偵訊時林嫌模稜兩可交代槍枝是在網路購買，確切來源一概稱不知，林嫌也承認自己打翻醋桶，並指稱高女數落他「沒路用」，於是前往報復。訊後，警方依殺人未遂、槍砲等罪嫌，將林嫌移送法辦。

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恐怖情人林姓男子在苗栗縣竹南鎮街頭遭逮。（記者徐聖倫翻攝）

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