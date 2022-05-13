再籲快篩陽視同確診 侯友宜：中央不要太僵化

新北市長侯友宜視察校園防疫專案辦公室，呼籲中央在快篩陽視同確診一事上，不要僵化、窠臼於法律跟程序。（記者何玉華攝）

2022/05/13 12:20

〔記者何玉華／新北報導〕新北市長侯友宜12日再度呼籲快篩陽等於確診，不要侷限於3類民眾試用，衛生福利部長陳時中認為有偽陽性跟法律問題，侯友宜表示，他已經說了半個多月，希望中央不要太僵化，用快速、立即反應的力量給予救治，不要窠臼於程序跟法律上。

侯友宜今天早上視察校園防疫專案辦公室，對於他提出的快篩陽視同確診的看法，陳時中回應快篩有15%的偽陽性，還需要專家來開會討論；侯友宜說，半個月前就提出「快篩陽視同確診」的呼籲，希望中央要做好作業流程、法律配套的整備配套措施。

因此中央最近提出3類人先行「快篩陽視同確診」，侯友宜說，既然這三類能夠運作，那就擴大到其他的市民朋友，如果採取同樣的模式，可行的話就趕快用；如果不可行，也期待中央能快速的調整。簡化流程、快速協助民眾就醫，才是解決問題最好的方式。

侯友宜說，他已經提出呼籲半個月，相信中央就程序的問題、法律的問題，作法都有做一個討論；中央在這部分不要太僵化，從解決人民生命的選擇上，用快速、立即反應的力量給予救治，不要窠臼於整個程序跟法律上。如果擴大範圍還有疑慮，那就快速的用配套措施解決。

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