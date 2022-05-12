點名「快篩陽即確診」上路5缺失 侯友宜喊話中央：放寬認定、化繁為簡

侯友宜召開防疫記者會。（記者周湘芸攝）

2022/05/12 16:28

〔記者周湘芸／新北報導〕3類對象快篩陽視同確診今上路，新北市長侯友宜召開疫情記者會點出預約不易、數位落差等5項缺失，並三度激動向中央喊話，這不是做事的方式，希望放寬認定、化繁為簡，「不要再拖了！」再大的醫護量能都經不起政策一而再、再而三地改。

侯友宜表示，今天新增2萬3788例個案，居家隔離2萬8472人、居家照護8萬8589人，總計14萬849人次，確診數已經開始指數型上升，這些總量都要由第一線醫事人員負荷。他也三度向中央喊話，PCR量能已經到天花板，希望「快篩陽視同確診」一次到位，放寬認定、化繁為簡，「不要再拖了！趕快做！再拖下去醫療量能會受到衝擊。」

侯友宜表示，居家照顧關懷中心、衛生所、區公所每天接6萬通電話，每通都在問程序問題、都是抱怨聲音，國軍這週給予60名人力支援，地方樂觀其成，但還是沒辦法解緩大量確診者，這不是解決問題方式，要靠中央政策改變解決，直言「海嘯都起來了！來不及了！」

侯友宜指出，3類對象快篩陽視同確診今上路，但遠距門診量有限，民眾預約不易；排擠各類有症狀需遠距醫療民眾；程序繁瑣加重第一線醫護負擔；判定與否容易導致醫病關係緊張；有數位落差者無法使用。他從昨晚到今天都在了解執行狀況，很多醫院、基層診所到今天上午還無法實施。

侯友宜表示，新北在第一線看到問題、提出解決問題方法，希望中央看到問題不要拖、做事要有節奏，像是快篩陽視同確診已經準備很長時間，現在一推出又造成很多混亂、累積民怨，再給3天磨合期，浪都衝上來了，這不是做事方式，再大的醫護量能都經不起政策一而再、再而三地改。

侯友宜建議，快篩陽視同確診的3類對象中，建議居家隔離3+4者若快篩陽，可直接向同住確診家人的責任醫院、診所或衛生所回報，不須再經由繁瑣程序判定，直接收治治療、簡化流程。

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