申請中國妻來台 榮民假冒少將騙移民官送辦

劉翁穿著陸軍少將軍煞有其事。（記者徐聖倫翻攝）

2022/05/12 13:42

〔記者徐聖倫／新北報導〕新北市三峽70多歲劉姓老翁去年下旬向移民署申請中國配偶來台，但屢屢提不出積極證據，移民署認為有假結婚疑慮，劉翁遭拒2次。而今年劉翁3度申請，這次他異想天開偽造國軍少將在職證明與官章，拙劣手法遭移民署一下識破，最終遭移民署依偽造文書罪嫌法辦。

據了解，劉翁本就是退役軍人，擁有榮民身分，但他的軍旅生涯也就是士官退役，官階遠遠不到將級。去年下旬劉翁向移民署提出欲申請中國配偶來台，主張自己與小10歲妻子已結婚，但提不出兩人共同生活相關影像、事蹟等證據，連續遭到移民署拒絕2次，今年劉翁則祭出餿主意，決定假扮軍官蒙騙移民署。

劉翁偽造陸軍少將在職證明，文件上甚至蓋了煞有其事的官章，並向移民署人員扯謊表示自己在苗栗斗煥坪營區進行教育召集相關事務，無暇應付家訪，最後死拖活拖還是必須接受家訪，家訪當日劉翁演戲演全套，連軍服都穿得整整齊齊。

家訪人員對劉翁多有提問，但被他多半以「國防機密」為由搪塞，最後新北市專勤隊人員表示已掌握劉翁造假必須接受調查，劉翁才心虛承認自己上網下載國軍在職證明，官章也是網路取得，軍服則是軍用品店就有得買。劉翁供稱，因為太想要與妻子團聚才會出此下策，最終劉翁被依偽造文書罪嫌依法送辦。

移民署呼籲，國人應以合法方式並循正當管道申請中國籍配偶來台團聚，若使用偽造、變造或不實證明文件提出申請，將涉及偽造文書刑責，恐面臨最重3年之有期徒刑，民眾勿以身試法。

面對移民官提問，劉翁以少將自居侃侃而談。（記者徐聖倫翻攝）

劉翁偽造在職證明，連官章都蓋得以假亂真。（記者徐聖倫翻攝）

劉翁假稱自己在斗煥坪辦理教育召集無暇家訪。（記者徐聖倫翻攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法