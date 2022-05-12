又見6月大確診嬰等嘸病房 新北兒科專責病房量能吃緊

民眾表示，不少嬰幼兒目前排不到病床，在急診室外等候。（圖由民眾提供）

2022/05/12 13:08

〔記者周湘芸／新北報導〕新北市政府表示，全市武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）專責病房有2150床，空床率29%。但有民眾指出，1名不到6個月大確診女嬰11日前往土城醫院就診，與一旁2名1歲以下嬰兒都在急診室外等了一晚沒病床。院方表示，主因收治幼兒專用的病房皆已滿載。

新北市長侯友宜先前多次強調，新北市醫療量能充足，不僅持續加開專責病房，空床率也有近3成，但有民眾指出，1對沒有確診的父母帶著不到6個月大的確診女嬰前往土城醫院就診，期間女嬰有發燒、精神不濟症狀，透過兒童綠色通道先於防疫急門診看診，但院方表示暫時沒有病房入住，需在急診外收治待床。

民眾指出，能體諒醫院醫護辛苦及醫療量能緊繃，但沒確診的父母帶著女嬰在急診室外等了一夜，同時間一旁也有2名1歲以下嬰兒都等不到病床，雖然期間有護理人員前來關心、照護，但不解為何與政府所說空床率3成有出入。

土城醫院表示，專責病房有許多不同型態，一般大人可收治獨立一人一室，但孩童需要有陪病者，因此無法適用單人房，目前院內兒科專責病房都已滿床，僅剩其他型態病房有空床，已請相關人員向現場民眾說明。

衛生局指出，新北市專責病房空床率29%，並持續加開中，因每間醫院收治量能不同，會有不同情況，土城醫院目前空床率為14%。至於其他個別醫院空床率則暫未提供。

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