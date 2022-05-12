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    3對象「快篩陽即確診」上路 侯友宜籲簡化流程

    侯友宜表示，3類對象「快篩陽即確診」排擠到院內需要遠距醫療的病患，呼籲中央簡化流程。（記者周湘芸攝）

    侯友宜表示，3類對象「快篩陽即確診」排擠到院內需要遠距醫療的病患，呼籲中央簡化流程。（記者周湘芸攝）

    2022/05/12 12:11

    〔記者周湘芸／新北報導〕3類對象「快篩陽即確診」今天上路，有醫師擔心增加醫護人員負擔，產生視訊塞車潮，新北市長侯友宜表示，這3類要經過醫事人員遠距醫療判定，過程其實有很多困擾跟爭議，同時排擠到院內需要遠距醫療的病患，呼籲中央簡化流程。

    侯友宜指出，即日起居家隔離、居家檢疫、自主防疫者快篩陽視同確診，這3類要經過醫事人員遠距醫療判定，過程其實有很多困擾跟爭議，包括醫事人員如何判定、採檢者是否為本人、核對是否為3類對象，增加更多作業麻煩，同時也排擠到院內需要遠距醫療的病患，反而沒有辦法百分之百解決所有問題，呼籲中央應該簡化流程，讓這些快篩陽性者得到及時協助。

    被問到新北市是否率先擴大「快篩陽即確診」適用對象？侯友宜表示，他也非常想做，尤其PCR篩檢每天卡在那裡、排隊排很長，其實大部分快篩陽就等於確診，如果把這套流程省略下來，用快速簡便的方式解決，讓醫事人員主要擺在中重症、高風險族群及居家照護。

    侯友宜指出，他已經呼籲超過半個多月了，希望中央看到這個情形，一勞永逸的方式就是簡化流程，用快篩陽等同確診方式，有需要就及時給藥，保護在關鍵時刻需要被保護的民眾。

    針對是否支持快篩陽就給藥，以及新北有醫師反應根本拿不到藥物給病患？侯友宜表示，快篩陽就給藥這是針對有用藥需求者，經過評估後才會快速給藥，最重要的是中央要授權，把快篩陽視同確診個案，新北市現階段從快篩陽到PCR判定都要好幾天，所以已經有4醫院啟動PCR陽性就實施居家照護，視狀況評估給藥，中央很多流程不但要簡化、要更快速，呼籲中央應該了解第一線醫護人員面對的抱怨聲。

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