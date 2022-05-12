「惡鄰居」欠租、冒租、危害治安 新北社宅強制退租

新北市社會住宅有住戶將物品堆置在公共空間，影響社區消防安全設施正常運作，予以強制退租。（圖由新北住都中心提供）

2022/05/12 11:24

〔記者賴筱桐／新北報導〕為了減輕弱勢族群或青年的居住負擔，政府推出社會住宅政策，每逢招租總是非常搶手，卻有符合資格、幸運中籤的民眾入住後違反規定，新北市住宅及都市更新中心祭出違規扣點機制，陸續讓「惡鄰居」退場，還給社區住戶安心、安全的居住環境。

永和秀朗青年社宅某位承租人，在當地是惡名昭彰的「租霸」，由於民間已無房東願意出租，因此秀朗社宅開放招租後即申請入住，期間違反多項租約規範，例如在家中瓦斯爐旁堆置易燃雜物、在社區共用的消防升降梯堆置廢棄家電，導致全棟消防設施無法正常使用，危害社區安全，承租人屢勸不聽，甚至恐嚇及毀謗管理人員，先後造成幾名優秀的總幹事離職。

新北住都中心副執行長錢奕綱指出，中心接管社會住宅後，加強關心住戶的實際居住狀況，維護建築物與設備，不容許危害社區安全或環境清潔的情況發生，目前已將該名承租人強制退租，釋出名額給其他遵守規約的民眾，維護社宅資源公平性。

此外，板橋府中青年社宅透過物業管理人員平日與住戶互動、文件包裹簽收比對人名、配合社工師訪查服務等，發現某位承租人從未入住社宅，經查居住在護理之家，其家人冒用名義申請社宅「優先戶」，以市價64折優惠租金頂替入住，依規定將承租人辦理退租，釋出名額給其餘遞補的民眾。

無獨有偶，新店央北青年社宅某住戶藉其母親優先戶的身分申請入住後，積欠租金遲不繳納，屢次在社區內持刀閒晃，危險脫序行為造成其他住戶恐慌，中心與轄區派出所合作，藉由公權力將該住戶強制退租，拒於社宅門外。

錢奕綱表示，社會住宅租金低廉、環境良好，每次公告招租往往造成瘋搶，因資源有限，住都中心不容許轉租或冒用人頭戶申請的情況發生，同時排除治安人口入住，避免製造困擾，嚴格把關新北市社宅的居住品質。

新北市新店央北青年社宅某住戶除了積欠租金，還屢次持刀在社區閒晃，造成住戶恐慌，予以強制退租。（圖由新北住都中心提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法