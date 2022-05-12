開槍畫面曝光！三重當街行刑式槍殺情侶 前男友槍手被緝捕中

新北市三重11日深夜驚傳感情糾紛衍生槍擊，造成一對情侶中彈，警方到場封鎖現場採證，全力緝捕林姓槍手到案。（記者吳仁捷翻攝）

2022/05/12 10:57

〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市三重驚傳埋伏的槍手當街朝一對情侶頭部近距離行刑式開槍，慌亂間造成王姓男子右胸、高姓女子左小腿各中一槍倒地，槍手行兇後騎機車逃逸，被害人高女指稱，槍手為前男友林男，因不滿分手出言恐嚇，她聲請保護令，警方更查出該家事案原訂今天開庭，林嫌疑因不滿，開庭前一晚開槍洩憤，警方全力查緝中。

這起槍擊案發生在11日深夜11時31分，三重自強路一間餐廳騎樓，警方、消防員到場，發現一對男女中槍倒地，都還有意識，32歲王姓男子胸口中一槍、35歲高姓女子左小腿中一槍，緊急送醫救治，幸均無生命危險，但王男氣血胸，院方正救治中。

據了解，高女居住遭槍擊處樓上，林嫌因曾與高女交往，掌握其地址，11日深夜在樓下埋伏，見高女與新歡下樓，衝上前辱罵兩人，隨即朝兩人頭部開槍，兩名被害人見狀閃躲，但仍遭射中右胸、左小腿。

據透露，44歲林嫌不滿高女提議分手，發現她另結新歡後怒火中燒，不斷上門騷擾恐嚇高女，高女因而在10日聲請保護令，原訂今日開家事庭調查，未料高女因遭受槍傷，無法前往開庭；警方掌握林嫌逃往桃園一帶，正全力緝捕他到案。

新北市三重11日深夜驚傳感情糾紛衍生槍擊，造成一對情侶中彈，警方到場封鎖現場採證，全力緝捕林姓槍手到案。（記者吳仁捷翻攝）

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